نوبات الدوار المتكررة عند النساء والأطفال.. أسباب صحية لا يجب تجاهلها

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 191

الشعور بالدوار من حين لآخر أمر شائع، ولكن عندما تتكرر هذه النوبات، سواءً لدى الأطفال أو النساء، فقد تشير إلى مشاكل صحية كامنة تستدعي الاهتمام.

لماذا يعاني الأطفال من نوبات الدوار المتكررة وفقا لتقرير موقع OnlyMyHealth، فإن الدوخة عند الأطفال لا تعتبر دائمًا علامة على وجود أمر خطير، قد يشعر الأطفال بالدوار بسبب الجفاف وانخفاض مستويات السكر، فقر الدم والتهابات الأذن، وأمراض العيون، أو حالات مثل سكرى الأطفال، حتى الإرهاق قد يسببه أحيانًا.

وفي حين أن الدوخة العرضية قد تمر بسرعة، إلا أن التكرارات تحتاج إلى تقييم من قبل الطبيب لاستبعاد الحالات ذات الآثار الأكثر سوءًا. الدوخة الناتجة عن الجفاف مقابل مشاكل الأذن الداخلية كثيرًا ما يخلط الآباء بين الدوار الناتج عن نقص السوائل والدوخة الناتجة عن اضطراب في الأذن الداخلية، قد يؤدي الجفاف الناتج عن عدم شرب كميات كافية من السوائل إلى الدوار، يمكن علاج ذلك بتعويض السوائل، كما يمكن أن يُسبب دوار الأذن الداخلية دوارًا في الرأس، مصحوبًا عادةً بالغثيان والقيء، أما الدوار الذي لا يزول سريعًا بالسوائل، فقد يتطلب تقييمًا طبيًا وعلاجًا متخصصًا.

اكتشاف انخفاض ضغط الدم والدوخة أحد الأسباب الشائعة وراء نوبات الدوار هو انخفاض ضغط الدم، وخاصة عندما يغير الأطفال وضعيتهم فجأة.غالبًا ما يرتبط الدوار بانخفاض ضغط الدم الوضعي أو الانتصابى، خاصة إذا شعر الطفل بالراحة بعد الجلوس أو الاستلقا.

نصائح الإسعافات الأولية للدوخة المفاجئة عند الأطفال

عندما تشعر بالدوار، فإن التصرف السريع يمكن أن يساعد في منع السقوط أو الإصابات المفاجئة عند الأطفال، لتخفيف الأعراض، حافظ على ثبات جسمك، وخذ أنفاسًا عميقة. الجلوس أو الاستلقاء يُقلل من احتمالية السقوط.

إن أمكن، اشرب بعض الماء.

يُمكنك مواصلة روتينك بعد زوال جميع الأعراض تمامًا.

هل يمكن للغذاء والتغذية أن يلعبا دورًا؟

ما يأكله طفلك، أو لا يأكله، قد يكون عاملاً رئيسياً. "

تخطي الوجبات، أو نقص الحديد، أو انخفاض فيتامين ب12، "جميعها قد تُسبب الدوار، كما أن هناك ضرورة لتناول وجبات متوازنة على فترات منتظمة لمنع تكرار النوبات.

لماذا النساء أكثر عرضة للدوخة

بالنسبة للنساء، يرتبط الدوار في كثير من الأحيان بالتغيرات في أجسادهن، في معظم الحالات، يعود الدوار لدى النساء إلى تغيرات هرمونية مرتبطة بالدورة الشهرية أو انقطاع الطمث، أو انخفاض ضغط الدم، أو الجفاف، أو اضطرابات الأذن، ويمكن أن يؤدي التوتر والحرمان من النوم إلى تفاقم هذه النوبات.

كما أن الحمل، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو تناول بعض الأدوية، هي أيضًا من الأسباب الشائعة لحدوث هذه الحالة.

الخطوات الأولى التي يجب على المرأة اتخاذها أثناء الدوار عندما تشعر بنوبات الدوار، اجلسى أو استلقى فورًا، وركزى على شيء ثابت، وتنفسى ببطء.

تناولى وجبة خفيفة وماء، خاصةً إذا كان الدوار ناتجًا عن انخفاض سكر الدم أو الجفاف. تجنّبى الحركات المفاجئة، وتمسكى بالدعم عند الحاجة.

متى تكون الدوخة علامة تحذيرية في حين أن معظم نوبات الدوار غير ضارة، إلا أن بعضها يحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

ويحذر التقرير من أن "أعراضًا مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، والصداع الشديد، وصعوبة الكلام، وألم الصدر، أو ضعف في جانب واحد" عند الأطفال يمكن أن تشير إلى حالات خطيرة مثل السكتة الدماغية أو المرض العصبي