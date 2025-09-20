الأمن السوري يقبض على قيادي موالٍ للأسد متورط بمجازر بحق المدنيين

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلن الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم (الجمعة)، القبض على النقيب منذر عباس ناصر، أحد قياديي الدفاع الوطني التابع لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، مؤكدا أنه شارك في ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبدالعزيز هلال الأحمد، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية:

نفّذت وحدات الأمن الداخلي في اللاذقية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على النقيب منذر عباس ناصر، المنحدر من مدينة بانياس بريف طرطوس، مضيفا:

التحقيقات أظهرت أنّ المتهم كان قائدا في الدفاع الوطني، مقربا من الرئيس السابق بشار الأسد ووسيم الأسد، وشارك في ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين العزّل في عدة محافظات أثناء الثورة السورية، وكان مرتبطا بتواصل مباشر مع قيادات مسلّحة خارج البلاد.

ولفت إلى أن هذه العملية تؤكد عزم الوحدات الأمنية على كشف كل من يهدّد أمن الوطن واستقراره، وملاحقة كل من تلطخت يداه بجرائم ضد الشعب السوري، وتقديمه للعدالة دون تهاون أو تأخير