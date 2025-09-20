الأمن السوري يقبض على قيادي موالٍ للأسد متورط بمجازر بحق المدنيين البرتغال ولوكسمبورغ تعلنان موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية تصويت أممي على عقوبات جديدة ضد إيران.. وطهران تحذر وتطرح بديلاً تفاوضياً وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارا مصريا بأغلبية ساحقة حملة حوثية تستهدف أكاديميين وطلاباً رفضوا المشاركة في مسيرات دعائية إدارة ترامب تعتزم بيع إسرائيل أسلحة بمليارات الدولارات خبير عسكري: 72 ساعة بدون تقدم ملموس والمقاومة تجبر الاحتلال على القتال من الأطراف الكشف عن لقاء بين ترامب و أردوغان وتوقيع صفقات كبيرة وضخمة من لندن إلى الرياض: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في صفقة صكوك استثنائية هالاند يسجل هدفاً تاريخياً في انتصار سيتي على نابولي في دوري أبطال أوروبا
أعلن الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم (الجمعة)، القبض على النقيب منذر عباس ناصر، أحد قياديي الدفاع الوطني التابع لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، مؤكدا أنه شارك في ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبدالعزيز هلال الأحمد، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية:
نفّذت وحدات الأمن الداخلي في اللاذقية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على النقيب منذر عباس ناصر، المنحدر من مدينة بانياس بريف طرطوس، مضيفا:
التحقيقات أظهرت أنّ المتهم كان قائدا في الدفاع الوطني، مقربا من الرئيس السابق بشار الأسد ووسيم الأسد، وشارك في ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين العزّل في عدة محافظات أثناء الثورة السورية، وكان مرتبطا بتواصل مباشر مع قيادات مسلّحة خارج البلاد.
ولفت إلى أن هذه العملية تؤكد عزم الوحدات الأمنية على كشف كل من يهدّد أمن الوطن واستقراره، وملاحقة كل من تلطخت يداه بجرائم ضد الشعب السوري، وتقديمه للعدالة دون تهاون أو تأخير