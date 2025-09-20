البرتغال ولوكسمبورغ تعلنان موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستعترف رسميا الأحد المقبل بدولة فلسطين، وذلك قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى الخطوة نفسها.

وأكدت الوزارة في بيان أن “البرتغال ستعترف بدولة فلسطين وسيتمّ الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر.

وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن نظيره اللوكسمبورغي لوك فريدن أبلغه بعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، المقرر عقده الاثنين المقبل.

وقال بيان لمكتب مصطفى: "تلقى رئيس الوزراء مصطفى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لوكسمبورغ، أكد خلاله نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين الاثنين المقبل".

وعبر فريدن عن "أسفه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وعدوان إسرائيلي مستمر سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة"، وفق البيان.

كما جدد رئيس وزراء لوكسمبورغ موقف بلاده الداعم لجهود دولة فلسطين لإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وتعتزم دول أخرى، من بينها فرنسا وبلجيكا وكندا، الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير بريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر يخطط للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فور انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن، في خطوة من المتوقع أن تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الدولية.

وبحسب صحيفة التايمز، البريطانية، فإن ستارمر أجّل الإعلان تجنبًا لأن يطغى على المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب المقرر عقده اليوم الخميس في منتجع "تشيكرز".

ويأتي الموقف البريطاني رغم معارضة الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة، في حين تستعد دول غربية أخرى بينها فرنسا وأستراليا وكندا للإقدام على الخطوة ذاتها خلال قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك.

وتشير الأرقام إلى أن فلسطين معترف بها حتى الآن من قبل 149 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة.

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد أعلنت الثلاثاء أنها تملك “أدلة معقولة” على ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما سارعت تل أبيب إلى نفيه ووصْفه بأنه “مزاعم مشوهة وكاذبة