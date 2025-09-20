تصويت أممي على عقوبات جديدة ضد إيران.. وطهران تحذر وتطرح بديلاً تفاوضياً

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يشهد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة حاسمة للتصويت على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعد أن فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، ما قد يمهّد لعودة العقوبات الأممية نهاية الأسبوع المقبل.

وفي مواجهة هذه الخطوة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه قدّم للقوى الأوروبية "مقترحاً عادلاً وقابلاً للتنفيذ" لتفادي أزمة وشيكة، مؤكداً أن بلاده لا يمكن أن تتحمل وحدها مسؤولية إنقاذ الاتفاق النووي.

يأتي ذلك بينما ترى الدول الغربية أن إيران تخلت عن بعض التزاماتها النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وتشدد على ضرورة اتخاذ طهران خطوات "ملموسة"، معتبرة أن اتفاقها الأخير مع وكالة الطاقة الذرية غير كافٍ، خصوصاً أنه لم يتضمن استئنافاً فورياً للتفتيش.

وفي المقابل، حذرت طهران من أن أي قرار بإعادة فرض العقوبات سيجعل الاتفاق مع الوكالة الذرية لاغياً، ملوحة بخيارات جديدة، في وقت تعوّل فيه على قمة الأمم المتحدة المرتقبة لفتح نافذة تفاوضية قبل فوات الأوان.