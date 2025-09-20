البرتغال ولوكسمبورغ تعلنان موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية تصويت أممي على عقوبات جديدة ضد إيران.. وطهران تحذر وتطرح بديلاً تفاوضياً وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارا مصريا بأغلبية ساحقة حملة حوثية تستهدف أكاديميين وطلاباً رفضوا المشاركة في مسيرات دعائية إدارة ترامب تعتزم بيع إسرائيل أسلحة بمليارات الدولارات خبير عسكري: 72 ساعة بدون تقدم ملموس والمقاومة تجبر الاحتلال على القتال من الأطراف الكشف عن لقاء بين ترامب و أردوغان وتوقيع صفقات كبيرة وضخمة من لندن إلى الرياض: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في صفقة صكوك استثنائية هالاند يسجل هدفاً تاريخياً في انتصار سيتي على نابولي في دوري أبطال أوروبا مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم
يشهد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة حاسمة للتصويت على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعد أن فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، ما قد يمهّد لعودة العقوبات الأممية نهاية الأسبوع المقبل.
وفي مواجهة هذه الخطوة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه قدّم للقوى الأوروبية "مقترحاً عادلاً وقابلاً للتنفيذ" لتفادي أزمة وشيكة، مؤكداً أن بلاده لا يمكن أن تتحمل وحدها مسؤولية إنقاذ الاتفاق النووي.
يأتي ذلك بينما ترى الدول الغربية أن إيران تخلت عن بعض التزاماتها النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وتشدد على ضرورة اتخاذ طهران خطوات "ملموسة"، معتبرة أن اتفاقها الأخير مع وكالة الطاقة الذرية غير كافٍ، خصوصاً أنه لم يتضمن استئنافاً فورياً للتفتيش.
وفي المقابل، حذرت طهران من أن أي قرار بإعادة فرض العقوبات سيجعل الاتفاق مع الوكالة الذرية لاغياً، ملوحة بخيارات جديدة، في وقت تعوّل فيه على قمة الأمم المتحدة المرتقبة لفتح نافذة تفاوضية قبل فوات الأوان.