البرتغال ولوكسمبورغ تعلنان موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية تصويت أممي على عقوبات جديدة ضد إيران.. وطهران تحذر وتطرح بديلاً تفاوضياً وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارا مصريا بأغلبية ساحقة حملة حوثية تستهدف أكاديميين وطلاباً رفضوا المشاركة في مسيرات دعائية إدارة ترامب تعتزم بيع إسرائيل أسلحة بمليارات الدولارات خبير عسكري: 72 ساعة بدون تقدم ملموس والمقاومة تجبر الاحتلال على القتال من الأطراف الكشف عن لقاء بين ترامب و أردوغان وتوقيع صفقات كبيرة وضخمة من لندن إلى الرياض: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في صفقة صكوك استثنائية هالاند يسجل هدفاً تاريخياً في انتصار سيتي على نابولي في دوري أبطال أوروبا مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان الخميس المقبل في البيت الأبيض، مؤكدا أن البلدين يبحثان صفقات تجارية وعسكرية كبيرة.
وقال ترامب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال إن أردوغان سيزور البيت الأبيض بعد أن يشارك الرئيسان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف أنه يعمل مع الرئيس التركي على صفقات تجارية وعسكرية بينها صفقتان كبيرتان لبيع طائرات بوينغ وطائرات حربية من طراز إف-16 لتركيا.
كما قال ترامب إنه يعمل مع أردوغان على مواصلة المحادثات بشأن طائرات إف-35، وتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي.
وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس التركي لواشنطن منذ عام 2019 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى.
يذكر أن تركيا تجري منذ سنوات محادثات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات إف-35 الشبحية