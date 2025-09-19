من لندن إلى الرياض: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في صفقة صكوك استثنائية

الجمعة 19 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت شركة أرامكو السعودية، امس الخميس، الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي.

الصكوك التي تم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، شملت شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة في 2030 بمعدل ربح سنوي 4.125%، وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة في 2035 بمعدل ربح سنوي 4.625%.

وأوضحت أرامكو في بيان على “تداول السعودية”، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 15 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، مع مضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عن أي زيادة.

وقال زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو: “يعكس هذا الإصدار الناجح ثقة المستثمرين الدوليين في مستوى المرونة المالية العالية للشركة، وقوة مركزها المالي، في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي”.

وأضاف المرشد، أن تسعير هذه الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية".

وسجل الإصدار إقبالاً كبيراً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 20 مليار دولار، ما دفع الشركة إلى تعديل السعر الاسترشادي للعائد من 105 إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات، ومن 115 إلى 80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

ويأتي هذا الإصدار ضمن توجه أرامكو نحو تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، بعد أن جمعت الشركة 5 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، و9 مليارات دولار في 2024، مسجلة إقبالاً قياسيًا على إصداراتها السابقة من السندات والصكوك.