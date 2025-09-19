من لندن إلى الرياض: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في صفقة صكوك استثنائية هالاند يسجل هدفاً تاريخياً في انتصار سيتي على نابولي في دوري أبطال أوروبا مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم تحذيرات عاجلة من أمطار غزيرة وصواعق قاتلة تضرب عدة محافظات يمنية تل أبيب تتوعد بتصفية زعيم الحوثيين عبد الملك بن بدر الدين مطارح نخلا تُشعل الذاكرة الثورية: مأرب تستعرض قوتها وتطالب بالحسم العسكر أسماء الفريق القانوني المكلف بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي وتعيينات عيدروس الزبيدي غير القانونية القبض على أحد المتهمين في اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز وزير الصناعة يحشد الغرف التجارية في عدن ويتوعد لا تهاون مع الفوضى السوقية ثلاث دول غربية تحاصر الزبيدي برسائل صارمة: لا مكان للقرار الفردي داخل المجلس الرئاسي وعيدروس يتلقى تحذيرات من واشنطن ولندن وباريس ..
صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار اليوم الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس آب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار اليوم الجمعة. وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.