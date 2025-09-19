آخر الاخبار

مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم

الجمعة 19 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

 

وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار اليوم الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس آب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

 

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار اليوم الجمعة. وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.

