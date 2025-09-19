تحذيرات عاجلة من أمطار غزيرة وصواعق قاتلة تضرب عدة محافظات يمنية

الجمعة 19 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 446

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الخميس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على محافظة عدن خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع احتمالية جريان السيول في المناطق المنخفضة.

وأوضح المركز في نشرته اليومية، أن هذه الحالة تأتي نتيجة مخرجات النماذج العددية وتحليل خرائط الطقس، متوقعاً استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على المحافظة.

ودعا المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفي مقدمتها رفع المركبات من الأماكن المنخفضة وإزالة العوائق من أمام مجاري السيول، تجنباً لأي أضرار محتملة.

كما حذّر من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار، وشدد على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة خلال العواصف الرعدية للوقاية من مخاطر الصواعق.

وأكد المركز أن هذه التحذيرات تأتي في إطار رفع مستوى الجاهزية لدى السكان والجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ قد يترتب على التقلبات الجوية.

وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت مطلع الشهر الجاري أمطارًا غزيرة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، حيث وصلت السيول إلى مناطق في عدن لم تصلها منذ عشرات السنوات.