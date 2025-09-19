من لندن إلى الرياض: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في صفقة صكوك استثنائية هالاند يسجل هدفاً تاريخياً في انتصار سيتي على نابولي في دوري أبطال أوروبا مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم تحذيرات عاجلة من أمطار غزيرة وصواعق قاتلة تضرب عدة محافظات يمنية تل أبيب تتوعد بتصفية زعيم الحوثيين عبد الملك بن بدر الدين مطارح نخلا تُشعل الذاكرة الثورية: مأرب تستعرض قوتها وتطالب بالحسم العسكر أسماء الفريق القانوني المكلف بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي وتعيينات عيدروس الزبيدي غير القانونية القبض على أحد المتهمين في اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز وزير الصناعة يحشد الغرف التجارية في عدن ويتوعد لا تهاون مع الفوضى السوقية ثلاث دول غربية تحاصر الزبيدي برسائل صارمة: لا مكان للقرار الفردي داخل المجلس الرئاسي وعيدروس يتلقى تحذيرات من واشنطن ولندن وباريس ..
توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الخميس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على محافظة عدن خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع احتمالية جريان السيول في المناطق المنخفضة.
وأوضح المركز في نشرته اليومية، أن هذه الحالة تأتي نتيجة مخرجات النماذج العددية وتحليل خرائط الطقس، متوقعاً استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على المحافظة.
ودعا المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفي مقدمتها رفع المركبات من الأماكن المنخفضة وإزالة العوائق من أمام مجاري السيول، تجنباً لأي أضرار محتملة.
كما حذّر من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار، وشدد على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة خلال العواصف الرعدية للوقاية من مخاطر الصواعق.
وأكد المركز أن هذه التحذيرات تأتي في إطار رفع مستوى الجاهزية لدى السكان والجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ قد يترتب على التقلبات الجوية.
وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت مطلع الشهر الجاري أمطارًا غزيرة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، حيث وصلت السيول إلى مناطق في عدن لم تصلها منذ عشرات السنوات.