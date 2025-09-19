من لندن إلى الرياض: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في صفقة صكوك استثنائية هالاند يسجل هدفاً تاريخياً في انتصار سيتي على نابولي في دوري أبطال أوروبا مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم تحذيرات عاجلة من أمطار غزيرة وصواعق قاتلة تضرب عدة محافظات يمنية تل أبيب تتوعد بتصفية زعيم الحوثيين عبد الملك بن بدر الدين مطارح نخلا تُشعل الذاكرة الثورية: مأرب تستعرض قوتها وتطالب بالحسم العسكر أسماء الفريق القانوني المكلف بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي وتعيينات عيدروس الزبيدي غير القانونية القبض على أحد المتهمين في اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز وزير الصناعة يحشد الغرف التجارية في عدن ويتوعد لا تهاون مع الفوضى السوقية ثلاث دول غربية تحاصر الزبيدي برسائل صارمة: لا مكان للقرار الفردي داخل المجلس الرئاسي وعيدروس يتلقى تحذيرات من واشنطن ولندن وباريس ..
توعد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وقال كاتس في تدوينة على منصة "إكس" إن "دور عبد الملك سيأتي، وسيتم إرساله للقاء حكومته وجميع أعضاء محور الشر"، وفق تعبيره.
وكانت إسرائيل قد اغتالت رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، أحمد غالب الرهوي، وعددًا من وزرائه في هجوم على صنعاء يوم 28 أغسطس الماضي.
ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنًا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردًا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.
ويوم أمس، أكدت وسائل إعلام عبرية أن طائرة مسيّرة أصابت هدفها في إيلات، وتصاعدت أعمدة الدخان من أحد المباني.
وقالت هيئة البث الرسمية إن المسيرة انفجرت عند مدخل فندق في إيلات، دون الإبلاغ عن قتلى أو مصابين، فيما تسبب الانفجار بأضرار مادية، كما دوت صافرات الإنذار في المدينة.
من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وتم اعتراضه.
وفي سياق متصل، أعلن الحوثيون استهداف عدة أهداف عسكرية وحساسة للاحتلال في مناطق يافا، أم الرشراش، وبئر السبع في فلسطين المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي وأربع طائرات مسيّرة.