تل أبيب تتوعد بتصفية زعيم الحوثيين عبد الملك بن بدر الدين

الجمعة 19 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 405

توعد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وقال كاتس في تدوينة على منصة "إكس" إن "دور عبد الملك سيأتي، وسيتم إرساله للقاء حكومته وجميع أعضاء محور الشر"، وفق تعبيره.

وكانت إسرائيل قد اغتالت رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، أحمد غالب الرهوي، وعددًا من وزرائه في هجوم على صنعاء يوم 28 أغسطس الماضي.

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنًا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردًا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.

ويوم أمس، أكدت وسائل إعلام عبرية أن طائرة مسيّرة أصابت هدفها في إيلات، وتصاعدت أعمدة الدخان من أحد المباني.

وقالت هيئة البث الرسمية إن المسيرة انفجرت عند مدخل فندق في إيلات، دون الإبلاغ عن قتلى أو مصابين، فيما تسبب الانفجار بأضرار مادية، كما دوت صافرات الإنذار في المدينة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وتم اعتراضه.

وفي سياق متصل، أعلن الحوثيون استهداف عدة أهداف عسكرية وحساسة للاحتلال في مناطق يافا، أم الرشراش، وبئر السبع في فلسطين المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي وأربع طائرات مسيّرة.