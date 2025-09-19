أسماء الفريق القانوني المكلف بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي وتعيينات عيدروس الزبيدي غير القانونية

الجمعة 19 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 151

قرر مجلس القيادة الرئاسي أن يقوم الفريق القانوني المساند للمجلس بمراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام 2022 حتى تاريخ هذا البيان، غير المتوافقة مع القرار رقم (9) خلال 90 يوماً، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل. وكذلك البدء فوراً بمراجعة ما صدر من تعيينات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الصادرة في شهر سبتمبر الجاري 2025م والرفع بالنتائج والتوصيات حيالها، للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل''.

واجتمع مجلس القيادة الرئاسي يوم الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥م، وأكد رئيس وأعضاء المجلس أثناء اجتماعهم على وحدة وتماسك المجلس، والالتزام على إعلاء مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، وفق ما قضى به القرار رقم (۹) لسنة ۲۰۲۲م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بموجب القرار رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰٢٥م، وأكد الجميع التزامهم بإعمال مبدأ المسؤولية الجماعية، والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس.

فيما يلي أسماء رئيس وأعضاء الفريق القانوني الذي كلفه مجلس القيادة الرئاسي بمراجعة قرارات المجلس، منذ تشكيله عام 2022 حتى الآن، إضافة إلى قرارات عيدروس الزبيدي الأخيرة غير القانونية:

-القاضي حمود الهتار

-المحامي نجيب خنبش

-القاضي د. أحمد عطية

-أحمد عرمان

-محمد علاو

-محمد صالح محسن

-محمد موسى العامري

-نبيلة الحكيمي

-نهال العولقي

-عادل المسعودي

-عبد الغني جبران

-صلاح راشد