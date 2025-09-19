أسماء الفريق القانوني المكلف بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي وتعيينات عيدروس الزبيدي غير القانونية القبض على أحد المتهمين في اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز وزير الصناعة يحشد الغرف التجارية في عدن ويتوعد لا تهاون مع الفوضى السوقية ثلاث دول غربية تحاصر الزبيدي برسائل صارمة: لا مكان للقرار الفردي داخل المجلس الرئاسي وعيدروس يتلقى تحذيرات من واشنطن ولندن وباريس .. عاجل ورشة نقاش صدى: حرية الصحافة في اليمن رهينة تشريعات غائبة وقضاء عاجز وزير الدفاع من لحج: جاهزون للحسم ولن نراهن على سلام مع مليشيا نكثت كل العهود مأرب تطالب بحل جذري لأزمة الإيجارات: القضاء يدعو السلطة المحلية لتدخل قانوني عاجل المقاومة التهامية تدعو لإحياء ذكرى اليوم الأسود لمواجهة جرائم الإمامة ضد أبناء تهامة واشنطن تضرب شبكة تمويل حوثية انطلقت من دبي.. الكشف عن رجل أعمال يمني متورط في دعم المليشيا مأرب تستعد للإحتفال بأعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر
قرر مجلس القيادة الرئاسي أن يقوم الفريق القانوني المساند للمجلس بمراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام 2022 حتى تاريخ هذا البيان، غير المتوافقة مع القرار رقم (9) خلال 90 يوماً، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل. وكذلك البدء فوراً بمراجعة ما صدر من تعيينات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الصادرة في شهر سبتمبر الجاري 2025م والرفع بالنتائج والتوصيات حيالها، للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل''.
واجتمع مجلس القيادة الرئاسي يوم الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥م، وأكد رئيس وأعضاء المجلس أثناء اجتماعهم على وحدة وتماسك المجلس، والالتزام على إعلاء مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، وفق ما قضى به القرار رقم (۹) لسنة ۲۰۲۲م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بموجب القرار رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰٢٥م، وأكد الجميع التزامهم بإعمال مبدأ المسؤولية الجماعية، والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس.
فيما يلي أسماء رئيس وأعضاء الفريق القانوني الذي كلفه مجلس القيادة الرئاسي بمراجعة قرارات المجلس، منذ تشكيله عام 2022 حتى الآن، إضافة إلى قرارات عيدروس الزبيدي الأخيرة غير القانونية:
-القاضي حمود الهتار
-المحامي نجيب خنبش
-القاضي د. أحمد عطية
-أحمد عرمان
-محمد علاو
-محمد صالح محسن
-محمد موسى العامري
-نبيلة الحكيمي
-نهال العولقي
-عادل المسعودي
-عبد الغني جبران
-صلاح راشد