أسماء الفريق القانوني المكلف بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي وتعيينات عيدروس الزبيدي غير القانونية القبض على أحد المتهمين في اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز وزير الصناعة يحشد الغرف التجارية في عدن ويتوعد لا تهاون مع الفوضى السوقية ثلاث دول غربية تحاصر الزبيدي برسائل صارمة: لا مكان للقرار الفردي داخل المجلس الرئاسي وعيدروس يتلقى تحذيرات من واشنطن ولندن وباريس .. عاجل ورشة نقاش صدى: حرية الصحافة في اليمن رهينة تشريعات غائبة وقضاء عاجز وزير الدفاع من لحج: جاهزون للحسم ولن نراهن على سلام مع مليشيا نكثت كل العهود مأرب تطالب بحل جذري لأزمة الإيجارات: القضاء يدعو السلطة المحلية لتدخل قانوني عاجل المقاومة التهامية تدعو لإحياء ذكرى اليوم الأسود لمواجهة جرائم الإمامة ضد أبناء تهامة واشنطن تضرب شبكة تمويل حوثية انطلقت من دبي.. الكشف عن رجل أعمال يمني متورط في دعم المليشيا مأرب تستعد للإحتفال بأعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر
أعلنت شرطة تعز اليوم الجمعة القاء القبض على المدعو جسار أحمد قاسم، أحد المتهمين في جريمة اغتيال الأستاذة افتهان المشهري، مديرة مكتب النظافة والتحسين بالمحافظة.
وقالت الشرطة في بيان إن عملية الضبط جاءت بمتابعة وإشراف مباشر من وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي.
وأكدت شرطة تعز أن حملتها الأمنية ما تزال مستمرة لملاحقة بقية الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.