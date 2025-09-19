القبض على أحد المتهمين في اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز

الجمعة 19 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت شرطة تعز اليوم الجمعة القاء القبض على المدعو جسار أحمد قاسم، أحد المتهمين في جريمة اغتيال الأستاذة افتهان المشهري، مديرة مكتب النظافة والتحسين بالمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان إن عملية الضبط جاءت بمتابعة وإشراف مباشر من وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي.

وأكدت شرطة تعز أن حملتها الأمنية ما تزال مستمرة لملاحقة بقية الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.