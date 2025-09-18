وزير الصناعة يحشد الغرف التجارية في عدن ويتوعد لا تهاون مع الفوضى السوقية

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 237

في تحرك رقابي واقتصادي لافت، عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، اجتماعًا موسعًا في العاصمة المؤقتة عدن، ضم عددًا من رؤساء الغرف التجارية في المحافظات، إلى جانب ممثل فريق الإصلاحات الاقتصادية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات الوضع في الأسواق، ومعالجة الاختلالات التي تهدد النشاط التجاري، وتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

الاجتماع، الذي حضره وكيلا الوزارة علي عاطف والدكتور عاطف حيدرة، ناقش التحديات التي تواجه التجار في مختلف المحافظات، خاصة ما يتعلق بمراقبة الأسعار، وضبط المخالفات، وتفعيل مكاتب الوزارة في الميدان.

وأكد الوزير الأشول أن الوزارة لن تتساهل مع أي ممارسات غير قانونية تستهدف التجار أو تضر بالمستهلك، مشددًا على أهمية تطبيق القوانين بعدالة وتنظيم السوق بما يخدم المصلحة العامة. كما أشاد بالدور الحيوي الذي لعبه القطاع الخاص خلال الفترات الصعبة، داعيًا إلى تطوير العلاقة بين الغرف التجارية والوزارة على أسس التكامل والتنسيق المستمر.

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة عدن، أبو بكر باعبيد، أهمية الاستقرار الاقتصادي، مشيدًا بدور الوزارة في دعم الغرف التجارية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة للتعامل مع القطاع الخاص.

وتخلل الاجتماع استعراض لأدوار الغرف التجارية في المحافظات، والتحديات المرتبطة بالجمارك والمنافذ البرية، وتسجيل العلامات التجارية، إلى جانب طرح رؤى عملية لتجاوز الاختلالات وتنظيم السوق.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد المطالب بفرض رقابة فعالة على الأسواق، وتفعيل أدوات الضبط التجاري، وسط دعوات لتوسيع التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.