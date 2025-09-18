ثلاث دول غربية تحاصر الزبيدي برسائل صارمة: لا مكان للقرار الفردي داخل المجلس الرئاسي وعيدروس يتلقى تحذيرات من واشنطن ولندن وباريس .. عاجل

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عقد اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واللواء فرج البحسني، عضو المجلس، لقاءً مشتركًا اليوم في العاصمة السعودية الرياض مع سفراء المملكة المتحدة وفرنسا والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، لمناقشة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.

اللقاء، الذي ضم السفيرة البريطانية عبده شريف، والسفيرة الفرنسية كاثرين قرم كمون، والقائم بالأعمال الأمريكي جوناثان بيتشيا، جاء في توقيت حساس، وسط تصاعد التحديات داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتنامي الدعوات لتصويب آليات اتخاذ القرار وتفعيل الشراكة بين مكوناته.

وقال محرر الشئون السياسية في موقع مأرب برس أن اللقاء الذي عقد في الرياض بحضور عيدروس الزبيدي مع ممثلي ثلاث دول " أمريكا وبريطانيا وفرنسا" يحمل مؤشرات رافضة لكل التحركات الفردية والقرارات التي قام بها عيدروس خلال الأيام الماضية، وحملت موقفا موحدا وداعما لوحدة وتماسك المجلس الرئاسي.

وقالت مصادر سياسية حضرت اللقاء لموقع مأرب برس أن " الإدارة الامريكية شددت على أهمية الشراكة السياسية داخل المجلس، وضرورة إشراك كافة الأطراف في صناعة القرار، محذرة من أن الانفراد بالسلطة قد يضعف الموقف الشرعي أمام المجتمع الدولي.

كما دعت بريطانيا إلى تعزيز الانسجام بين أعضاء المجلس، وتفعيل آليات التوافق، مؤكدة دعمها للمجلس الرئاسي بشرط الحفاظ على وحدة صفه, أما الحكومة الفرنسية فقدت شددت بضرورة الوحدة الداخلية لمجلس القيادة الرئاسي.

وأمام هذا الموقف الدولي الصلب أكد الزبيدي خلال اللقاء حرصه على الحفاظ على تماسك المجلس الرئاسي، وتعزيز وحدة الجبهة المناوئة للحوثيين.

كما ناقش اللقاء سبل دعم جهود التعافي الاقتصادي وتنمية الموارد السيادية، في ظل التدهور المستمر للعملة الوطنية وتراجع الخدمات الأساسية، إلى جانب التحديات الأمنية المتصاعدة، بما فيها مكافحة الإرهاب والقرصنة وتهريب الأسلحة.

من جانبهم، جدد السفراء دعم حكوماتهم للمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، مشيدين بدور المجلس الانتقالي الجنوبي في التصدي للتهديدات الأمنية، ومؤكدين أهمية الحفاظ على الشراكة السياسية وتعزيز الانسجام بين القوى المنضوية تحت مظلة المجلس.

وخلال اللقاء الذي حضره محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة، جرى استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية في بلادنا، والجهود المبذولة في مسار التعافي الاقتصادي وتنمية الموارد السيادية، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من تصاعد التوترات داخل المجلس الرئاسي، إثر قرارات أحادية اتخذها الزبيدي، ما أثار تساؤلات حول تماسك القيادة الشرعية وآليات صناعة القرار فيها. ويُنظر إلى هذا الظهور المشترك مع البحسني كمحاولة لإعادة ضبط الإيقاع السياسي، وتقديم صورة موحدة أمام المجتمع الدولي.