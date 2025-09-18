ورشة نقاش صدى: حرية الصحافة في اليمن رهينة تشريعات غائبة وقضاء عاجز

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عقدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، مساء أمس الأربعاء، ورشة عمل نقاشية عبر الإنترنت، بمشاركة أكثر من 30 ممثلًا عن منظمات دولية ومحلية، إلى جانب مؤسسات إعلامية وصحفيين يمنيين، لمناقشة الدراسة القانونية الصادرة عن المنظمة بعنوان:

" حرية التعبير والصحافة في اليمن بين قصور التشريعات وعجز القضاء ."

الورشة تناولت أبرز محاور الدراسة التي رصدت واقع الحريات الصحفية في اليمن، والمعوقات التي تواجه الدفاع عن حرية التعبير، بدءًا من القصور الدستوري والتشريعي، وصولًا إلى اختلالات أداء السلطة القضائية، وما نتج عن ذلك من تراجع خطير في وضع الإعلام والصحافة في البلاد.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب رئيس المنظمة يوسف حازب بالمشاركين، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد الدراسة، ومؤكدًا أن العمل الصحفي في اليمن يواجه تحديات بنيوية تتعلق بغياب الضمانات القانونية وتفكك المنظومة القضائية.

وقدّم معدّ الدراسة، الدكتور نبيل عبدالواسع، عرضًا لأهم النتائج والتوصيات، فيما ألقى الخبير الإعلامي جمال أنعم مداخلة موجزة، قبل فتح باب النقاش الذي شهد تفاعلًا واسعًا من المشاركين، تناول قضايا دستورية المحاكم المتخصصة بالصحافة، والتجارب المقارنة في دول شهدت نزاعات مشابهة، إضافة إلى آليات تدريب القضاة على قضايا الإعلام، وإمكانية إصدار تشريعات رئاسية في ظل تعذّر انعقاد مجلس النواب.

ممثلو منظمات دولية، من بينها اليونسكو، ومنظمة المادة 19، والمركز الأمريكي للعدالة، إلى جانب صحفيين ومسؤولين إعلاميين يمنيين، قدّموا جملة من التوصيات التي شددت على ضرورة المضي في إصلاحات تشريعية عاجلة تضمن حماية حرية التعبير، مؤكدين دعمهم الكامل لهذه المبادرات النوعية التي تقودها منظمة "صدى" وشركاؤها.