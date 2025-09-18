وزير الدفاع من لحج: جاهزون للحسم ولن نراهن على سلام مع مليشيا نكثت كل العهود

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

زار وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور محسن محمد الداعري، اليوم، وحدات قوات درع الوطن في محافظة لحج، ضمن سلسلة زياراته التفقدية لتشكيلات القوات المسلحة وجبهات القتال الممتدة.

وشهد الوزير استعراضًا مهيبًا لوحدات رمزية من الفرقة الأولى لقوات درع الوطن، حيث كان في استقباله قائد القوات العميد بشير المضربي، وعدد من القيادات العسكرية.

وأكد الفريق الداعري خلال الزيارة على ضرورة مضاعفة جهود التدريب والإعداد وصقل المهارات القتالية، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، مشددًا على أهمية التنسيق والتناغم بين مختلف التشكيلات العسكرية لإنهاء التهديد الحوثي واستعادة الدولة.

وقال وزير الدفاع: "كل يوم نزداد يقينًا بأننا بلغنا مستوىً عالياً من الاستعداد للحسم واستكمال التحرير. مليشيا الحوثي الإرهابية التي أذاقت شعبنا الويلات لا يجدي معها سوى القوة، فقد نكثت كل العهود، وأثبتت أن رهانات السلام معها وهمٌ لا يُبنى عليه."

وأشار إلى أن زياراته الميدانية شملت مختلف الجبهات والتشكيلات، مؤكدًا أن الجميع يقف على قلب رجل واحد، تجمعهم إرادة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحماية أمن اليمن واستقراره.

وجدد وزير الدفاع العهد لدماء الشهداء، مؤكدًا السير على دربهم حتى تحقيق الأهداف التي ضحوا من أجلها، وعلى رأسها استكمال التحرير واستعادة السيادة الوطنية. كما عبّر عن شكره للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، على دعمهم المستمر لليمن في معركته المصيرية.

رافق الوزير في زيارته عدد من القيادات العسكرية، بينهم مساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس، ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد الشاعري، ومدير مكتب الوزير اللواء الركن عبدالحكيم الشعيبي، ومستشار الوزير العميد الركن علي حاتم، ومدير دائرة الاستخبارات العميد الركن ناصر عبدالرب، ومساعد رئيس هيئة العمليات المشتركة العميد الركن محمد مسعد، ومدير العلاقات العامة بمكتب الوزير المقدم ركن حسن الأحمدي.