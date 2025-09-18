واشنطن تضرب شبكة تمويل حوثية انطلقت من دبي.. الكشف عن رجل أعمال يمني متورط في دعم المليشيا

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

كشفت مجلة TradeWinds المتخصصة في شؤون الشحن البحري أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رجل الأعمال اليمني محمد السنيدار، المقيم في دبي، بتهمة إدارة شبكة مالية وشركات وقود وشحن دولية تعمل لصالح جماعة الحوثي.

وبحسب المجلة، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسم السنيدار في قائمة "الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة" (SDGT)، مشيرة إلى أنه يدير شركات لعبت دورًا محوريًا في تزويد الحوثيين بالمشتقات النفطية، بما في ذلك شحنات قادمة من إيران.

ويملك السنيدار شركة Tyba Ship Management DMCC المسجلة في دبي، إلى جانب مجموعة Arkan Mars Petroleum بفروعها المختلفة، والتي استوردت شحنات وقود تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، مثل الحديدة ورأس عيسى.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع ناقلات تديرها شركة "Tyba"، من بينها السفن STAR MM وNOBEL M وBLACK ROCK، بعد اتهامها بنقل النفط لصالح الحوثيين ضمن شبكة تمويل معقدة تربط اليمن والإمارات ودولًا أخرى.

وتؤكد السلطات الأمريكية أن هذه الشبكة ساهمت في تمويل العمليات العسكرية للحوثيين من خلال أرباح تجارة الوقود، مشددة على أن العقوبات تهدف إلى تجفيف منابع التمويل ومنع استخدام النظام المالي العالمي في دعم جماعات مصنّفة إرهابية.

وترى المجلة أن هذه الإجراءات تكشف جانبًا من البنية الاقتصادية التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل أنشطتهم، عبر واجهات تجارية ورجال أعمال إقليميين في دول مجاورة. كما توقعت أن تؤدي العقوبات إلى زيادة الضغوط على قطاع الشحن المرتبط باليمن، وتضاعف من المخاطر القانونية والمالية على الشركات المتعاملة مع كيانات مرتبطة بالجماعة.