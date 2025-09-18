مأرب تستعد للإحتفال بأعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 340

ناقش اجتماع عقد برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور منير لمع، اليوم الخميس، في محافظة مأرب، الاستعدادات الخاصة باحتفالات الاعياد الوطنية الـ 63 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والـ62 لثورة 14 اكتوبر الخالدة والـ58 لعيد الجلاء.

وتناول الاجتماع، برامج وخطط مكاتب الشباب بالمحافظات الخاصة بالاحتفالات بالأعياد الوطنية، والبرامج والانشطة الرياضية والثقافية والكشفية والشبابية التي ستنفذ تزامناً مع الاحتفال بثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وأكد الدكتور لمع، على ضرورة توحيد وتنسيق الجهود لتفعيل دور قطاع الشباب والرياضة..لافتاً الى دور محافظة مأرب التاريخي والوطني والجمهوري، وصمودها، وتضحياتها، وما تمثله من قلعة للنظام الجمهوري والعمق لليمن بكل ابعاده وتفاصيله وتعايشه.

وشدد وكيل وزارة الشباب، على المكاتب بضرورة ان تكون كافة الاعمال والانشطة والبرامج مرتبطة بالخطة الوطنية للشباب 2025م - 2030م، التي اعدتها الوزارة بهدف تفعيل دور الشباب الوطني ورفع مستوى الرعاية لهم، بما يعزز الولاء الوطني وصقل مهاراتهم وتنمية ابداعاتهم.

ويصادف يوم الجمعة بعد القادمة، الذكرى الـ63 لقيام ثورة 26 سبتمبر المجيدة.

هذا ودعت لجنة الاحتفالات بمأرب المواطنين للمشاركة في إحياء أعياد الثورة اليمنية من خلال رفع الأعلام وتزيين المنازل والمحلات والمؤسسات والسيارات بألوان الجمهورية.