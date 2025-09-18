عاجل.. عيدروس والبحسني يظهران في اجتماع بالرياض ويؤكدان حرصهما على تماسك مجلس القيادة الرئاسي ووحدة الصف لمواجهة الحوثيين

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

أكد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدوس الزبيدي وفرج البحسني، حرصهما على تماسك مجلس القيادة الرئاسي، والحفاظ على وحدة الجبهة المناوئة لمليشيات الحوثي، وفق وكالة سبأ الرسمية.

جاء ذلك في لقاء جمعهم اليوم الخميس في الرياض، بسفيرة المملكة المتحدة بريطانيا لدى اليمن عبده شريف، وسفيرة فرنسا كاثرين قرم كمون والقائم بأعمال السفير الأمريكي جوناثان بيتشيا. بحضور رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، وجهود التعافي الاقتصادي وتنمية الموارد السيادية،بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة.

من جانبهم جدد سفراء الدول الثلاث دعم بلدانهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وخلال الأيام الماضية شهد المجلس الرئاسي انقساما حادا ومكشوفا بعد قرارات غير شرعية أصدرها عيدروس الزبيدي، متجاوزا صلاحيات الرئيس العليمي ومبدأ التوافق داخل مجلس القيادة.

إعلام الإنتقالي، نشر خبرا عن هذا الإجتماع، و أشار الى إنه ناقش ''التحديات التي تواجه عمل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل الأزمة القائمة، وعدم وجود آلية تشاركية واضحة تنظم عمل المجلس وصناعة القرار فيه''.

واضاف، إن الزُبيدي والبحسني أكدا، "حرص المجلس الانتقالي على تماسك مجلس القيادة وصون مبادئ الشراكة القائمة، بما يحافظ على وحدة الجبهة المناوئة لمليشيا الحوثي الإرهابية، مشددَين على الحاجة الماسة إلى إجراءات جادة لتصويب عمل المجلس بعيدًا عن الاستفراد بالقرار والتنصل عن ضوابط الشراكة السياسية الحالية".