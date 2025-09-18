الأسطورة السويدي بورج يكشف عن إصابته بالسرطان ويخوض معركته بشجاعة الأبطال

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشف أسطورة التنس السويدي بيورن بورج عن إصابته بنوع شرس من سرطان البروستاتا، مؤكداً أنه يخوض معركته مع المرض بنفس الروح التي خاض بها نهائيات بطولة ويمبلدون، قائلاً: "أقاتله كأنه نهائي ويمبلدون".

بورج، الذي توّج بـ11 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، أفصح عن تفاصيل مرضه في سيرته الذاتية "نبضات قلب"، التي شاركت زوجته باتريشيا في كتابتها. وأوضح أنه خضع لعملية جراحية في عام 2024، وهو الآن في مرحلة التعافي.

وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، قال بورج: "أخبرني الطبيب أنني أواجه نوعًا شرسًا للغاية من السرطان. إنها معركة طويلة، وأخضع لفحوصات دورية كل ستة أشهر، آخرها كان قبل أسبوعين. إنه واقع يجب أن أتعايش معه".

وأضاف أن الأطباء اكتشفوا إصابته بالمرض في عام 2023، رغم خضوعه لفحوصات منتظمة على مدى سنوات.

يُذكر أن بورج حقق خمسة ألقاب متتالية في بطولة ويمبلدون بين عامي 1976 و1980، إلى جانب ستة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن يصدم عالم الرياضة باعتزاله المبكر في سن السادسة والعشرين.