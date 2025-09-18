عاجل.. عيدروس والبحسني يظهران في اجتماع بالرياض ويؤكدان حرصهما على تماسك مجلس القيادة الرئاسي ووحدة الصف لمواجهة الحوثيين الأسطورة السويدي بورج يكشف عن إصابته بالسرطان ويخوض معركته بشجاعة الأبطال من ملاعب الأشبال إلى ساحات الثورة... محافظة مأرب تطلق بطولة سبتمبر أول رد خليجي ''عملي'' على الهجوم الإسرائيلي في الدوحة.. مجلس الدفاع المشترك يعلن 5 قرارات ورد الآن : مواطن أردني شجاع يتسلل ويقتل إسرائيليين في عملية على الحدود عاجل| صورة للقاتل.. اللجنة الأمنية بتعز توجه بضبط المتهمين بقتل افتهان المشهري وعلى رأسهم المدعو ''الباشق'' وتعمم صور المطلوبين عمال وموظفو صندوق النظافة بتعز يعلنون البدء بإضراب شامل عن العمل توجيهات رئاسية عاجلة بشأن جريمة اغتيال ''افتهان المشهري'' وسط مدينة تعز تعز تستيقظ على فاجعة.. مطالبات واسعة بسرعة ضبط قتلة مديرة صندوق النظافة في مدينة تعز (صورة) جريمة اغتيال تهز تعز: مقتل مديرة صندوق النظافة بـ20 رصاصة في وضح النهار
كشف أسطورة التنس السويدي بيورن بورج عن إصابته بنوع شرس من سرطان البروستاتا، مؤكداً أنه يخوض معركته مع المرض بنفس الروح التي خاض بها نهائيات بطولة ويمبلدون، قائلاً: "أقاتله كأنه نهائي ويمبلدون".
بورج، الذي توّج بـ11 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، أفصح عن تفاصيل مرضه في سيرته الذاتية "نبضات قلب"، التي شاركت زوجته باتريشيا في كتابتها. وأوضح أنه خضع لعملية جراحية في عام 2024، وهو الآن في مرحلة التعافي.
وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، قال بورج: "أخبرني الطبيب أنني أواجه نوعًا شرسًا للغاية من السرطان. إنها معركة طويلة، وأخضع لفحوصات دورية كل ستة أشهر، آخرها كان قبل أسبوعين. إنه واقع يجب أن أتعايش معه".
وأضاف أن الأطباء اكتشفوا إصابته بالمرض في عام 2023، رغم خضوعه لفحوصات منتظمة على مدى سنوات.
يُذكر أن بورج حقق خمسة ألقاب متتالية في بطولة ويمبلدون بين عامي 1976 و1980، إلى جانب ستة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن يصدم عالم الرياضة باعتزاله المبكر في سن السادسة والعشرين.