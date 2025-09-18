من ملاعب الأشبال إلى ساحات الثورة... محافظة مأرب تطلق بطولة سبتمبر

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 250

دشّن وكيل محافظة مأرب، على الفاطمي، ووكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب،

الدكتور منير لمع، اليوم بطولة "سبتمبر" لكرة اليد لفئة الأشبال، بمشاركة ثماني مدارس من المحافظة. تنظم البطولة فرع اتحاد كرة اليد في مأرب، تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم.

وفي كلمة له خلال التدشين، شدد الفاطمي على أهمية الأنشطة الرياضية في تنمية قدرات الطلاب واكتشاف المواهب وصقلها، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة وفرع الاتحاد في تنظيم بطولة تحمل اسم شهر الثورة المجيدة.

من جهته، أوضح الدكتور لمع أن البطولة تأتي ضمن الفعاليات الاحتفالية بأعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر، 14 أكتوبر، و30 نوفمبر)، متمنيًا لها النجاح في تعزيز روح التنافس الرياضي وتوسيع قاعدة اللعبة بين أوساط الطلاب. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم بطولات متعددة في مختلف الألعاب على مستوى المحافظات المحررة.

بدوره، عبّر مدير مكتب الشباب والرياضة في مأرب، علي حشوان، عن فخره بإقامة البطولة، معتبرًا إياها انعكاسًا للاهتمام المتزايد بقطاعي الشباب والرياضة في المحافظة، ومنصة مهمة لاكتشاف المواهب وتعزيز القيم الوطنية لدى النشء، خاصة في ظل مناسبة وطنية عظيمة كأعياد الثورة.

كما أكد مدير عام التعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة، نصر الأحمدي، أهمية تفعيل الشراكات المحلية والدولية لدعم برامج الشباب والأنشطة الرياضية، مشددًا على ضرورة بناء قدرات الكوادر المحلية وتوفير بيئة ملائمة لنمو الحركة الرياضية بما يواكب التطورات الحديثة.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور لمع اجتماعًا موسعًا بقيادات مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات، ناقش خلاله آليات التخطيط والتنظيم، ووضع الخطط التشغيلية والبرامجية بما ينسجم مع الخطة الوطنية لتطوير القطاع، وتفعيل دور الشباب في مأرب وبقية المحافظات.