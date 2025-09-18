أول رد خليجي ''عملي'' على الهجوم الإسرائيلي في الدوحة.. مجلس الدفاع المشترك يعلن 5 قرارات ورد الآن : مواطن أردني شجاع يتسلل ويقتل إسرائيليين في عملية على الحدود عاجل| صورة للقاتل.. اللجنة الأمنية بتعز توجه بضبط المتهمين بقتل افتهان المشهري وعلى رأسهم المدعو ''الباشق'' وتعمم صور المطلوبين عمال وموظفو صندوق النظافة بتعز يعلنون البدء بإضراب شامل عن العمل توجيهات رئاسية عاجلة بشأن جريمة اغتيال ''افتهان المشهري'' وسط مدينة تعز تعز تستيقظ على فاجعة.. مطالبات واسعة بسرعة ضبط قتلة مديرة صندوق النظافة في مدينة تعز (صورة) جريمة اغتيال تهز تعز: مقتل مديرة صندوق النظافة بـ20 رصاصة في وضح النهار تسريح مفاجئ وغامض لدبلوماسيين أمريكيين في سوريا.. تفاصيل السعودية تُشهر النووي الباكستاني في وجه واشنطن وتل أبيب الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في حزب الله
أعلنت هيئة البث العبرية اليوم الخميس مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين في معبر اللنبي الحدودي، بين الأردن واسرائيل.
وقال الاعلام الإسرائيلي، إن منفذ العملية، مواطن أردني، كان يقود شاحنة مساعدات في طريقها إلى غزة.
واشارت القناة 14 الإسرائيلية ان المهاجم تسلل في شاحنة تحمل مساعدات قادمة من الأردن وفتح النار فاصاب اثنين، قتلوا لاحقا.
الناطق باسم الحكومة الأردنية قال: نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.