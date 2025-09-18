ورد الآن : مواطن أردني شجاع يتسلل ويقتل إسرائيليين في عملية على الحدود

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت هيئة البث العبرية اليوم الخميس مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين في معبر اللنبي الحدودي، بين الأردن واسرائيل.

وقال الاعلام الإسرائيلي، إن منفذ العملية، مواطن أردني، كان يقود شاحنة مساعدات في طريقها إلى غزة.

واشارت القناة 14 الإسرائيلية ان المهاجم تسلل في شاحنة تحمل مساعدات قادمة من الأردن وفتح النار فاصاب اثنين، قتلوا لاحقا.

الناطق باسم الحكومة الأردنية قال: نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.