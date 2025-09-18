عاجل| صورة للقاتل.. اللجنة الأمنية بتعز توجه بضبط المتهمين بقتل افتهان المشهري وعلى رأسهم المدعو ''الباشق'' وتعمم صور المطلوبين عاجل.. عمال وموظفو صندوق النظافة بتعز يعلنون البدء بإضراب شامل عن العمل توجيهات رئاسية عاجلة بشأن جريمة اغتيال ''افتهان المشهري'' وسط مدينة تعز مطالبات واسعة بسرعة ضبط قتلة مديرة صندوق النظافة في مدينة تعز (صورة) جريمة اغتيال تهز تعز: مقتل مديرة صندوق النظافة بـ20 رصاصة في وضح النهار تسريح مفاجئ وغامض لدبلوماسيين أمريكيين في سوريا.. تفاصيل السعودية تُشهر النووي الباكستاني في وجه واشنطن وتل أبيب الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في حزب الله السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك كل ما تريد معرفته عن البواسير وطرق علاجها
وجهت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز قبل قليل بضبط المتهمين باغتيال مديرية صندوق النظافة والتحسين، افتهان المشهري، وعلى رأسهم المتهم محمد صادق الملقب بـ"الباشق".
وقالت اللجنة الأمنية في بيان وصل مأرب برس إنها عممت صور المطلوبين في جميع المنافذ.
وأكدت أنها ستظل في انعقاد دائم حتى ضبط المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.
وقررت اللجنة تحريك حملة أمنية لضبط المتهمين واقتحام المنازل المشتبه بتواجد المطلوبين فيها.
وتشهد شوارع ومداخل تعز استنفار أمني وانتشار واسع لأطقم الشرطة لملاحقة قتلة مديرة صندوق النظافة افتهان المشهري، وفق مصادر محلية.
صورة للمتهم الأول في قتل الأستاذة المشهري، الملقب بـ ''الباشق''