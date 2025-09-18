عاجل| صورة للقاتل.. اللجنة الأمنية بتعز توجه بضبط المتهمين بقتل افتهان المشهري وعلى رأسهم المدعو ''الباشق'' وتعمم صور المطلوبين

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

وجهت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز قبل قليل بضبط المتهمين باغتيال مديرية صندوق النظافة والتحسين، افتهان المشهري، وعلى رأسهم المتهم محمد صادق الملقب بـ"الباشق".

وقالت اللجنة الأمنية في بيان وصل مأرب برس إنها عممت صور المطلوبين في جميع المنافذ.

وأكدت أنها ستظل في انعقاد دائم حتى ضبط المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.

وقررت اللجنة تحريك حملة أمنية لضبط المتهمين واقتحام المنازل المشتبه بتواجد المطلوبين فيها.

وتشهد شوارع ومداخل تعز استنفار أمني وانتشار واسع لأطقم الشرطة لملاحقة قتلة مديرة صندوق النظافة افتهان المشهري، وفق مصادر محلية.

صورة للمتهم الأول في قتل الأستاذة المشهري، الملقب بـ ''الباشق''