عاجل| صورة للقاتل.. اللجنة الأمنية بتعز توجه بضبط المتهمين بقتل افتهان المشهري وعلى رأسهم المدعو ''الباشق'' وتعمم صور المطلوبين عاجل.. عمال وموظفو صندوق النظافة بتعز يعلنون البدء بإضراب شامل عن العمل توجيهات رئاسية عاجلة بشأن جريمة اغتيال ''افتهان المشهري'' وسط مدينة تعز مطالبات واسعة بسرعة ضبط قتلة مديرة صندوق النظافة في مدينة تعز (صورة) جريمة اغتيال تهز تعز: مقتل مديرة صندوق النظافة بـ20 رصاصة في وضح النهار تسريح مفاجئ وغامض لدبلوماسيين أمريكيين في سوريا.. تفاصيل السعودية تُشهر النووي الباكستاني في وجه واشنطن وتل أبيب الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في حزب الله السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك كل ما تريد معرفته عن البواسير وطرق علاجها
أعلن عمال وموظفو صندوق النظافة والتحسين في مدينة تعز عن إضراب شامل وتعليق العمل بشكل كامل ابتداءً من اليوم الخميس، احتجاجاً على جريمة الاغتيال الغادرة التي استهدفت مديرة عام الصندوق الأستاذة افتهان المشهري.
وأكدوا في بيان وصل مأرب برس إن العودة المباشرة للعمل لن تتم إلا بعد قيام السلطة المحلية والجهات الأمنية المختصة بالقبض على منفذي الجريمة، والكشف عن ملابساتها، وضمان محاكمة سريعة وعادلة لمنفذي جريمة الاغتيال، خصوصاً وأن منفذي الاغتيال معروفون لدى الأجهزة الأمنية.
واعتبر عمال وموظفو الصندوق أن هذه الجريمة خسارة كبيرة لتعز وللمؤسسة العامة للنظافة والتحسين، لما تمثله الشهيدة من رمز للعمل والخدمة العامة.
وحمل عمال وموظفو الصندوق السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة كامل المسؤولية عن حماية العاملين وضمان بيئة آمنة لاستمرار العمل، ويطالبون بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وإنصاف الشهيدة وأسرتها.