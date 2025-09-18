عاجل.. عمال وموظفو صندوق النظافة بتعز يعلنون البدء بإضراب شامل عن العمل

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 327

أعلن عمال وموظفو صندوق النظافة والتحسين في مدينة تعز عن إضراب شامل وتعليق العمل بشكل كامل ابتداءً من اليوم الخميس، احتجاجاً على جريمة الاغتيال الغادرة التي استهدفت مديرة عام الصندوق الأستاذة افتهان المشهري.

وأكدوا في بيان وصل مأرب برس إن العودة المباشرة للعمل لن تتم إلا بعد قيام السلطة المحلية والجهات الأمنية المختصة بالقبض على منفذي الجريمة، والكشف عن ملابساتها، وضمان محاكمة سريعة وعادلة لمنفذي جريمة الاغتيال، خصوصاً وأن منفذي الاغتيال معروفون لدى الأجهزة الأمنية.

واعتبر عمال وموظفو الصندوق أن هذه الجريمة خسارة كبيرة لتعز وللمؤسسة العامة للنظافة والتحسين، لما تمثله الشهيدة من رمز للعمل والخدمة العامة.

وحمل عمال وموظفو الصندوق السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة كامل المسؤولية عن حماية العاملين وضمان بيئة آمنة لاستمرار العمل، ويطالبون بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وإنصاف الشهيدة وأسرتها.