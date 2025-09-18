عاجل| صورة للقاتل.. اللجنة الأمنية بتعز توجه بضبط المتهمين بقتل افتهان المشهري وعلى رأسهم المدعو ''الباشق'' وتعمم صور المطلوبين عاجل.. عمال وموظفو صندوق النظافة بتعز يعلنون البدء بإضراب شامل عن العمل توجيهات رئاسية عاجلة بشأن جريمة اغتيال ''افتهان المشهري'' وسط مدينة تعز مطالبات واسعة بسرعة ضبط قتلة مديرة صندوق النظافة في مدينة تعز (صورة) جريمة اغتيال تهز تعز: مقتل مديرة صندوق النظافة بـ20 رصاصة في وضح النهار تسريح مفاجئ وغامض لدبلوماسيين أمريكيين في سوريا.. تفاصيل السعودية تُشهر النووي الباكستاني في وجه واشنطن وتل أبيب الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في حزب الله السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك كل ما تريد معرفته عن البواسير وطرق علاجها
وجه رئيس مجلس القيادة، الاجهزة الامنية والعسكرية، وسلطات انفاذ القانون، في محافظة تعز، باتخاذ كافة الاجراءات لملاحقة العناصر الاجرامية، وتقديمهم الى محاكمة عاجلة لينالوا جزاءهم الرادع، والاستمرار بتنفيذ كافة الإجراءات الامنية للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، وذلك عقب جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة بالمحافظة افتهان المشهري.
واجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي،اليوم الخميس، اتصالاًت هاتفية بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وعدد من القيادات المحلية، والامنية والعسكرية في المحافظة.
واطلع على الاوضاع العامة في محافظة تعز، والتهديدات الارهابية المزعزعة للأمن والاستقرار، والسكينة العامة، التي كان اخرها جريمة الاغتيال الاثمة التي طالت؛ مديرة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة إفتهان المشهري.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لعائلة الشهيدة افتهان المشهري، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة المشهود لها بالكفاءة، والاخلاص، بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.
وأثنى الرئيس، على دور ابناء محافظة تعز ومواقفهم المشرفة الى جانب القوات المسلحة والامن، والمقاومة الشعبية في مواجهة المليشيات الحوثية، والتنظيمات الاجرامية المتخادمة معها،وفق وكالة سبأ.