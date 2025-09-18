مطالبات واسعة بسرعة ضبط قتلة مديرة صندوق النظافة في مدينة تعز (صورة)

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 382

استيقظت تعز على فاجعة وجريمة بشعة هزت الأوساط المجتمعية، حين أقدم مسلحون مجهولون، على اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين الاستاذة إفتهان المشهري اليوم.

وقال مصدر محلي لمأرب برس إن مسلحين كانوا على دارجة نارية فتحوا النار على المشهري في جولة سنان وسط مدينة تعز، صباح اليوم الخميس، وهي على متن سيارتها في طريقها الى العمل.

ونُقلت أفتهان الى المشفى، وكانت قد فارقت الحياة، فوراً.

ووفق مصادر طبية فإن المسلحين أطلقوا عدد كبير من الرصاصات على جسد الضحية، ولاذوا بالفرار.

الجريمة أثارت غضبًا واسعًا، وامتلأت مواقع التواصل بصور المشهري وعبارات الحزن والإستنكار، والتنديد بالوضع الأمني بالمحافظة.

وطالب حقوقيون ومواطنون الجهات المعنية، بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.