عاجل| صورة للقاتل.. اللجنة الأمنية بتعز توجه بضبط المتهمين بقتل افتهان المشهري وعلى رأسهم المدعو ''الباشق'' وتعمم صور المطلوبين عاجل.. عمال وموظفو صندوق النظافة بتعز يعلنون البدء بإضراب شامل عن العمل توجيهات رئاسية عاجلة بشأن جريمة اغتيال ''افتهان المشهري'' وسط مدينة تعز مطالبات واسعة بسرعة ضبط قتلة مديرة صندوق النظافة في مدينة تعز (صورة) جريمة اغتيال تهز تعز: مقتل مديرة صندوق النظافة بـ20 رصاصة في وضح النهار تسريح مفاجئ وغامض لدبلوماسيين أمريكيين في سوريا.. تفاصيل السعودية تُشهر النووي الباكستاني في وجه واشنطن وتل أبيب الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في حزب الله السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك كل ما تريد معرفته عن البواسير وطرق علاجها
استيقظت تعز على فاجعة وجريمة بشعة هزت الأوساط المجتمعية، حين أقدم مسلحون مجهولون، على اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين الاستاذة إفتهان المشهري اليوم.
وقال مصدر محلي لمأرب برس إن مسلحين كانوا على دارجة نارية فتحوا النار على المشهري في جولة سنان وسط مدينة تعز، صباح اليوم الخميس، وهي على متن سيارتها في طريقها الى العمل.
ونُقلت أفتهان الى المشفى، وكانت قد فارقت الحياة، فوراً.
ووفق مصادر طبية فإن المسلحين أطلقوا عدد كبير من الرصاصات على جسد الضحية، ولاذوا بالفرار.
الجريمة أثارت غضبًا واسعًا، وامتلأت مواقع التواصل بصور المشهري وعبارات الحزن والإستنكار، والتنديد بالوضع الأمني بالمحافظة.
وطالب حقوقيون ومواطنون الجهات المعنية، بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.