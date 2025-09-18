جريمة اغتيال تهز تعز: مقتل مديرة صندوق النظافة بـ20 رصاصة في وضح النهار

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 320

في حادثة مروعة هزّت الشارع اليمني، قُتلت أفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، برصاص مسلحين مجهولين في وضح النهار، وسط حي جولة سنان بمدينة تعز، يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2025.

وبحسب مصادر محلية، أطلق الجناة نحو عشرين رصاصة على رأس المشهري، في هجوم وصف بأنه "وحشي وصادم"، نُفّذ وسط ظروف غامضة لم تُكشف ملابساتها بعد.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى الثورة العام، حيث عمّ الذهول بين الكادر الطبي لدى وصولها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الجريمة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ما أثار حالة من الغضب والحزن في الأوساط الرسمية والشعبية، خصوصاً وأن المشهري كانت تُعرف بجهودها الميدانية ومتابعتها المباشرة لأعمال النظافة رغم التحديات الأمنية المعقدة في المحافظة.

وتُعد المشهري من الشخصيات النسائية البارزة في تعز، وكان لها حضور لافت في الإدارة المحلية، مما يُضفي بعداً خطيراً على الجريمة التي وُصفت بأنها "استهداف مباشر لرموز الدولة المدنية".