جريمة اغتيال تهز تعز: مقتل مديرة صندوق النظافة بـ20 رصاصة في وضح النهار تسريح مفاجئ وغامض لدبلوماسيين أمريكيين في سوريا.. تفاصيل السعودية تُشهر النووي الباكستاني في وجه واشنطن وتل أبيب الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في حزب الله السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك كل ما تريد معرفته عن البواسير وطرق علاجها توكل كرمان من قلب الفاتيكان تفضح التواطؤ الدولي وتنتقد ازدواجية المعايير وتحول القانون الدولي الى غطاء للقتلة ومرتكبي حروب الابادة العميد طارق صالح ينتقد قرارات عيدروس ويحذر من التفرد بالقرار: وحدة مجلس القيادة ضمانة للانتصار على الانقلاب الشحنة التي فضحت أسطورة التصنيع الحربي الحوثي.. وزير الدفاع يطلع على معرض موثق تحول إلى شهادة دولية الزنداني يطالب بعقوبات دولية حازمة: الحوثيون يهددون الأمن الإقليمي ويجب معاقبتهم
في حادثة مروعة هزّت الشارع اليمني، قُتلت أفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، برصاص مسلحين مجهولين في وضح النهار، وسط حي جولة سنان بمدينة تعز، يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2025.
وبحسب مصادر محلية، أطلق الجناة نحو عشرين رصاصة على رأس المشهري، في هجوم وصف بأنه "وحشي وصادم"، نُفّذ وسط ظروف غامضة لم تُكشف ملابساتها بعد.
وتم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى الثورة العام، حيث عمّ الذهول بين الكادر الطبي لدى وصولها.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الجريمة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ما أثار حالة من الغضب والحزن في الأوساط الرسمية والشعبية، خصوصاً وأن المشهري كانت تُعرف بجهودها الميدانية ومتابعتها المباشرة لأعمال النظافة رغم التحديات الأمنية المعقدة في المحافظة.
وتُعد المشهري من الشخصيات النسائية البارزة في تعز، وكان لها حضور لافت في الإدارة المحلية، مما يُضفي بعداً خطيراً على الجريمة التي وُصفت بأنها "استهداف مباشر لرموز الدولة المدنية".