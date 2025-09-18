السعودية تُشهر النووي الباكستاني في وجه واشنطن وتل أبيب

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تطور جيوسياسي يُنذر بتغيرات كبرى في ميزان القوى الإقليمي، وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، يوم الأربعاء، اتفاق دفاع مشترك تاريخي اعتُبر بمثابة "مظلة نووية" سعودية مدعومة من إسلام آباد، ورسالة تحذير واضحة موجهة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

الاتفاق، الذي وقّعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض، ينص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد هجومًا مباشرًا على الآخر، ما يعني ضمنيًا أن المملكة وضعت نفسها تحت الحماية النووية الباكستانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إعلان انضمام غير معلن للنادي النووي".

وتفاعل ناشطون ومحللون عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الاتفاق، حيث وصفه البعض بأنه: > "صفعة استراتيجية لنتنياهو، وصفارة إنذار للبيت الأبيض" وأشار آخرون إلى أن الرياض "لم تعد تثق بالمظلة الأمريكية"، وأن الاتفاق يضع حداً للاعتماد على واشنطن التي خذلت حلفاءها مرارًا، خاصة في ملفات أمن الخليج.

فيما قال محللون إن السعودية "أغلقت الباب أمام الابتزاز الغربي" و"قطعت الطريق على التصعيد الإسرائيلي"، مشيرين إلى أن وجود باكستان النووية كظهير عسكري مباشر للمملكة يغيّر تمامًا قواعد اللعبة في المنطقة.

كما رُبط الاتفاق بالتقارب السعودي-الإيراني، والدور الصيني المتنامي، في إطار تحالفات آسيوية جديدة ترسم معالم نظام عالمي متحرر من الهيمنة الغربية.

هذا الاتفاق ليس فقط تحالفًا عسكريًا، بل رسالة استراتيجية صارخة مفادها أن السعودية لم تعد لاعبًا يُمكن احتواؤه، بل أصبحت قطبًا إقليميًا يملك القدرة على الردع الشامل، بما في ذلك النووي... إذا لزم الأمر.