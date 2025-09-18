تسريح مفاجئ وغامض لدبلوماسيين أمريكيين في سوريا.. تفاصيل السعودية تُشهر النووي الباكستاني في وجه واشنطن وتل أبيب الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في حزب الله السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك كل ما تريد معرفته عن البواسير وطرق علاجها توكل كرمان من قلب الفاتيكان تفضح التواطؤ الدولي وتنتقد ازدواجية المعايير وتحول القانون الدولي الى غطاء للقتلة ومرتكبي حروب الابادة العميد طارق صالح ينتقد قرارات عيدروس ويحذر من التفرد بالقرار: وحدة مجلس القيادة ضمانة للانتصار على الانقلاب الشحنة التي فضحت أسطورة التصنيع الحربي الحوثي.. وزير الدفاع يطلع على معرض موثق تحول إلى شهادة دولية الزنداني يطالب بعقوبات دولية حازمة: الحوثيون يهددون الأمن الإقليمي ويجب معاقبتهم دعم دولي لتعزيز الاقتصاد ومواجهة آثار الانقلاب ووزير الصناعة يشدد على الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي
في تطور جيوسياسي يُنذر بتغيرات كبرى في ميزان القوى الإقليمي، وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، يوم الأربعاء، اتفاق دفاع مشترك تاريخي اعتُبر بمثابة "مظلة نووية" سعودية مدعومة من إسلام آباد، ورسالة تحذير واضحة موجهة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
الاتفاق، الذي وقّعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض، ينص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد هجومًا مباشرًا على الآخر، ما يعني ضمنيًا أن المملكة وضعت نفسها تحت الحماية النووية الباكستانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إعلان انضمام غير معلن للنادي النووي".
وتفاعل ناشطون ومحللون عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الاتفاق، حيث وصفه البعض بأنه: > "صفعة استراتيجية لنتنياهو، وصفارة إنذار للبيت الأبيض" وأشار آخرون إلى أن الرياض "لم تعد تثق بالمظلة الأمريكية"، وأن الاتفاق يضع حداً للاعتماد على واشنطن التي خذلت حلفاءها مرارًا، خاصة في ملفات أمن الخليج.
فيما قال محللون إن السعودية "أغلقت الباب أمام الابتزاز الغربي" و"قطعت الطريق على التصعيد الإسرائيلي"، مشيرين إلى أن وجود باكستان النووية كظهير عسكري مباشر للمملكة يغيّر تمامًا قواعد اللعبة في المنطقة.
كما رُبط الاتفاق بالتقارب السعودي-الإيراني، والدور الصيني المتنامي، في إطار تحالفات آسيوية جديدة ترسم معالم نظام عالمي متحرر من الهيمنة الغربية.
هذا الاتفاق ليس فقط تحالفًا عسكريًا، بل رسالة استراتيجية صارخة مفادها أن السعودية لم تعد لاعبًا يُمكن احتواؤه، بل أصبحت قطبًا إقليميًا يملك القدرة على الردع الشامل، بما في ذلك النووي... إذا لزم الأمر.