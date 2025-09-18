الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في حزب الله السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك كل ما تريد معرفته عن البواسير وطرق علاجها توكل كرمان من قلب الفاتيكان تفضح التواطؤ الدولي وتنتقد ازدواجية المعايير وتحول القانون الدولي الى غطاء للقتلة ومرتكبي حروب الابادة العميد طارق صالح ينتقد قرارات عيدروس ويحذر من التفرد بالقرار: وحدة مجلس القيادة ضمانة للانتصار على الانقلاب الشحنة التي فضحت أسطورة التصنيع الحربي الحوثي.. وزير الدفاع يطلع على معرض موثق تحول إلى شهادة دولية الزنداني يطالب بعقوبات دولية حازمة: الحوثيون يهددون الأمن الإقليمي ويجب معاقبتهم دعم دولي لتعزيز الاقتصاد ومواجهة آثار الانقلاب ووزير الصناعة يشدد على الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي جدول مباريات منتخب اليمن للناشئين في كأس الخليج تحت سن 17 عامًا وأسماء اللاعبين المشاركين وزير الدفاع يكرم طارق صالح بدرع الوزارة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الخميس، القضاء على "تاجر سلاح" في الجنوب اللبناني.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما على منطقة بعلبك، يوم أمس، مستهدفا "تاجر ومورد أسلحة كبير عمل من لبنان لتوجيه خلايا إرهابية داخل سوريا خططت لتنفيذ مخططات إرهابية ضد إسرائيل".
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، إنه "قتل حسين سيفو شريف ضمن توجيه ضربات لأي أهداف تشكل تهديدا على إسرائيل، ويمثل انتهاكا للتفاهمات مع لبنان".
و أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء الماضي، مقتل شخصين في حصيلة أولية لغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان.
وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين".
بدوره، أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، بوقوع إصابات إثر غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة العسيرة في بعلبك شرقي لبنان.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل