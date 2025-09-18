السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك كل ما تريد معرفته عن البواسير وطرق علاجها توكل كرمان من قلب الفاتيكان تفضح التواطؤ الدولي وتنتقد ازدواجية المعايير وتحول القانون الدولي الى غطاء للقتلة ومرتكبي حروب الابادة العميد طارق صالح ينتقد قرارات عيدروس ويحذر من التفرد بالقرار: وحدة مجلس القيادة ضمانة للانتصار على الانقلاب الشحنة التي فضحت أسطورة التصنيع الحربي الحوثي.. وزير الدفاع يطلع على معرض موثق تحول إلى شهادة دولية الزنداني يطالب بعقوبات دولية حازمة: الحوثيون يهددون الأمن الإقليمي ويجب معاقبتهم دعم دولي لتعزيز الاقتصاد ومواجهة آثار الانقلاب ووزير الصناعة يشدد على الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي جدول مباريات منتخب اليمن للناشئين في كأس الخليج تحت سن 17 عامًا وأسماء اللاعبين المشاركين وزير الدفاع يكرم طارق صالح بدرع الوزارة وزير الدفاع من الساحل الغربي: قوات العمالقة الأفضل جاهزية ... وسنسحق المشروع الحوثي.. عاجل
وقعت السعودية وباكستان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك، الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، استقبل رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، في الرياض.
وأوضحت أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان وقعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وجمهورية باكستان.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان، إن الاتفاق، الذي يعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، يهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين الدولتين وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان.
وينص الاتفاق على أن "أي اعتداء على أي من البلدين سيعتبر اعتداء على كليهما"، وفقا للبيان.
كما عقد الأمير محمد بن سلمان مع شهباز شريف جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
كما بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.
وقال بيان مشترك بين السعودية وباكستان إن "من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادا على المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالتوقيع على "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك" والتي تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما