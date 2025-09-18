كل ما تريد معرفته عن البواسير وطرق علاجها

الخميس 18 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

البواسير هي أوردة متورمة ومتضخمة تتشكل داخل وخارج فتحة الشرج والمستقيم يمكن أن تكون مؤلمة وغير مريحة وتسبب النزيف، ولا تُسبب البواسير أعراضًا مزعجة إلا عند تورمها وتضخمها، في هذا التقرير نتعرف على أنواع البواسير وطرق علاجها، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

أنواع البواسير يمكن أن تحدث البواسير داخل المستقيم أو خارجه ويعتمد نوعها على مكان ظهور الوريد المتورم تشمل الأنواع:

-الداخلية: تتشكل أوردة متورمة داخل المستقيم قد تنزف البواسير الداخلية، لكنها عادةً ما تكون غير مؤلمة.

-الخارجية: تتشكل أوردة متورمة تحت الجلد حول فتحة الشرج.

يمكن أن تُسبب البواسير الخارجية حكة وألمًا، وقد تنزف أحيانًا، عادةً ما يُمكنك رؤية البواسير الخارجية أو الشعور بها. -البواسير المتدلية.

يمكن أن تبرز البواسير الداخلية أو تبرز خارج فتحة الشرج، قد تنزف هذه البواسير أو تُسبب ألمًا.

-البواسير المخثرة: تتشكل جلطة دموية في البواسير الخارجية. عادةً ما تكون هذه الأنواع مؤلمة وتُسبب تكون كتلة أرجوانية/زرقاء خارج فتحة الشرج.

(تؤثر هذه الجلطة فقط على فتحة الشرج ولا تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم). أعراض البواسير نادرًا ما تُسبب البواسير الداخلية ألمًا (وعادةً لا يُمكن الشعور بها) إلا إذا تدلّت لا يعلم الكثير من المصابين بالبواسير الداخلية بإصابتهم بها لأنها داخل المستقيم.

إذا كنت تعاني من أعراض البواسير الداخلية، فقد ترى دمًا أحمر فاتحًا على ورق التواليت أو في البراز أو في المرحاض.

عادةً ما تكون البواسير الخارجية أكثر وضوحًا لأنها تظهر خارج فتحة الشرج. تشمل علامات وأعراض البواسير الخارجية ما يلي:

-تكوّن كتل صلبة بالقرب من فتحة الشرج تُشعرك بالألم أو الوخز

-ألم خاصةً عند الجلوس

-نزيف عند المسح البواسير المتخثرة هي تجمع الدم داخل البواسير الخارجية.

يمكن أن يُسبب هذا أعراضًا مشابهة كالتورم والالتهاب والألم، ولكنه عادةً ما يكون أكثر حدةً وظهورًا مفاجئًا.

أسباب البواسير يُسبّب الضغط الشديد على أوردة الشرج أو المستقيم، بالإضافة إلى حركة الأمعاء غير المنتظمة، البواسير.

يؤدي هذا الضغط والتهيج إلى تورم والتهاب الأوردة. بعض الأنشطة أو الحالات التي تُسبب الضغط وتؤدي إلى البواسير هي:

الإجهاد لرفع الأشياء الثقيلة أو رفع الأثقال الجلوس على المرحاض لفترات طويلة الإمساك أو الإسهال المُزمن اتباع نظام غذائي قليل الألياف الحمل زيادة الوزن/السمنة علاج البواسير غالبًا ما تختفي البواسير الصغيرة بتناول المزيد من الألياف وتغيير عادات استخدام المرحاض قد تستمر أعراض مثل الألم والنزيف لمدة أسبوع أو أكثر قليلًا في هذه الأثناء، يمكنك اتباع هذه الخطوات لتخفيف الأعراض: اشرب المزيد من الماء.

زد من كمية الألياف التي تتناولها أو تناول مكملات الألياف. انقع نفسك في حمام دافئ لمدة 10 إلى 20 دقيقة يوميًا.

-تناول الملينات.

-تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) لتسكين الألم والالتهاب.

استئصال البواسير تُزيل الجراحة البواسير الخارجية الكبيرة أو البواسير الداخلية المتدلية