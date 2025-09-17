توكل كرمان من قلب الفاتيكان تفضح التواطؤ الدولي وتنتقد ازدواجية المعايير وتحول القانون الدولي الى غطاء للقتلة ومرتكبي حروب الابادة 

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

في كلمة عميقة حملت رسائل قوية وهامة للمجتمع الدولي ألقتها من الفاتيكان الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، على أن "الأخوة الإنسانية" ليست مجرد شعار أخلاقي، بل التزام حي بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، داعيةً إلى موقف عالمي حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي، والإبادة الجماعية، والاستبداد، وكافة أشكال القمع والتمييز.

ودعت كرمان، في كلمة لها بالفاتيكان، إلى ضرورة الوقوف بحزم ضد الاحتلال الإسرائيلي، والإبادة الجماعية، والاستبداد، وجميع أشكال القمع والتمييز.

وأكدت كرمان أن الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والمجازر في فلسطين، والسودان، واليمن، وأوكرانيا، وغيرها، يمثل خيانة لقيم الأخوة الإنسانية، مشيرةً إلى أن الضمير الإنساني يجب أن يُرفع عاليًا في وجه هذه المآسي، وعلى رأسها المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضافت أن عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، سقطوا تحت القصف، فيما تحولت مدن بأكملها إلى أنقاض، وتعرضت المستشفيات والجامعات والمساجد والكنائس للتدمير، وسط عجز دولي وتواطؤ مفضوح.

ودعت كرمان إلى بناء نظام عالمي عادل ينهي ازدواجية المعايير، ويعيد للقانون الدولي دوره كدرع يحمي الشعوب، لا كسلاح بيد القتلة وقامعي الحريات، مشددةً على ضرورة رفض الخضوع للأنظمة الاستبدادية التي تسحق حرية وكرامة شعوبها.

وختمت كلمتها بالتأكيد على أن مستقبل البشرية سيكون أكثر إشراقًا وعدلًا وسلامًا حين تتوحد الإرادة الإنسانية للدفاع عن حرية وكرامة كل إنسان، قائلةً: "إذا كنا نؤمن بالأخوة الإنسانية، فعلينا أن نرفع شعارًا واحدًا: لا للاحتلال، لا للاستبداد، لا للفقر، لا لتدمير كوكبنا الأرض".