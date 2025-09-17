الزنداني يطالب بعقوبات دولية حازمة: الحوثيون يهددون الأمن الإقليمي ويجب معاقبتهم

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، حيث تصدرت المطالبة بمعاقبة مليشيا الحوثي الإرهابية أجندة النقاش.

وشدد الزنداني على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لمعاقبة الحوثيين، وممارسة أقصى الضغوط السياسية والاقتصادية عليهم، لإجبارهم على العودة الجادة إلى طاولة المفاوضات، ووقف سياسة المراوغة ورفض مساعي السلام.

لكن الرسالة الأبرز جاءت في تحذير الوزير من خطورة الدور الذي تلعبه مليشيا الحوثي في دعم الجماعات الإرهابية في القرن الأفريقي، وتورطها في عمليات تهريب السلاح، وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

الزنداني عبّر عن شكره للاتحاد الأوروبي على الدعم الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر شراكة الأمن البحري في اليمن، مشددًا على أهمية مساهمة الاتحاد في دعم خفر السواحل اليمني، لما له من دور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة التهديدات البحرية.

وفي خطوة سياسية لافتة، رحّب الوزير بقرار الأمم المتحدة نقل وظيفة المنسق المقيم إلى العاصمة المؤقتة عدن، داعيًا جميع وكالات وبرامج ومنظمات الأمم المتحدة إلى الانتقال إليها، ومؤكدًا التزام الحكومة اليمنية بضمان سلامة موظفيها العاملين في المجال الإنساني.

من جانبه، أكد السفير باتريك سيمونيه التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه لليمن في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في اليمن يمثل أولوية استراتيجية للاتحاد، الذي سيواصل تنسيق جهوده مع دول مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما يسهم في دعم الحكومة اليمنية ومساندتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار.

كما جدّد السفير حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز دعمه لليمن في الجوانب الإنسانية والتنموية، مؤكدًا وقوف الاتحاد إلى جانب اليمن في مواجهة التحديات الأمنية، واهتمامه الكبير بحماية الأمن الإقليمي والدولي.