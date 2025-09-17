جدول مباريات منتخب اليمن للناشئين في كأس الخليج تحت سن 17 عامًا وأسماء اللاعبين المشاركين

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 241

غادرت صباح اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني للناشئين متوجهة إلى السعودية في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستقام خلال الفترة (20 سبتمبر الجاري - 3 أكتوبر المقبل) ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عُمان.

وضمت بعثة المنتخب:

-الجهاز الفني والإداري

عبدالوهاب الزرقة - رئيسا للبعثة

علي الحرملي - مدير المنتخب

كابتن/ سامر فضل- مدرب المنتخب

كابتن/ هيثم الأصبحي - مساعد المدرب

كابتن/ فيصل أسعد - مساعد المدرب

كابتن/ وليد النزيلي - مساعد المدرب

كابتن/ محمد درهم - مدرب الحراس

فهمي قائد - إداري المنتخب

أحمد جميل - طبيب المنتخب

أحمد هشام - علاج طبيعي

خالد النواري - منسق إعلامي

أحمد الحامدي - مرافق صحفي

حاتم باجميل - مصورا

-اللاعبون:

1- أمجد حسان

2- البراء وضاح

3- شعيب عبدالله

4- صابر سند

5- صقر ناصر

6- طالب عبدالله

7- عادل عبدالله

8- عبدالرحمن السعواني

9- عبدالرحمن رمزي

10- عبدالقادر محمد

11- عبدالكريم الدبعي

12- عبدالله الزوعري

13- عبدالله محمد

14- علي شفيق

15- عمرو وسيم

16- فهد صلاح

17- القسام محمد

18- محمد الخطاب

19- محمد الطيري

20- محمد الفتيني

21- محمد علي صالح

22- محمد نعمان

23- محمود نصر

24- ناصر محمد

25- نصر الله الجعدي

26- هيثم توفيق

27- يوسف أحمد

28- يوسف باوزير

كما سينضم للبعثة اللاعبين المقيمين في المهجر مهند الذماري وبندر المصعبي بحسب استدعاء الجهاز الفني للمنتخب.

التالي جدول مباريات منتخبنا في البطولة..