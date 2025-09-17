الشحنة التي فضحت أسطورة التصنيع الحربي الحوثي.. وزير الدفاع يطلع على معرض موثق تحول إلى شهادة دولية الزنداني يطالب بعقوبات دولية حازمة: الحوثيون يهددون الأمن الإقليمي ويجب معاقبتهم دعم دولي لتعزيز الاقتصاد ومواجهة آثار الانقلاب ووزير الصناعة يشدد على الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي جدول مباريات منتخب اليمن للناشئين في كأس الخليج تحت سن 17 عامًا وأسماء اللاعبين المشاركين وزير الدفاع يكرم طارق صالح بدرع الوزارة وزير الدفاع من الساحل الغربي: قوات العمالقة الأفضل جاهزية ... وسنسحق المشروع الحوثي.. عاجل تراجع أسعار الذهب وانخفاضه في المعاملات الفورية الأحد بعد القادم يوم إجازة رسمية برشلونة يفقد يامال أمام نيوكاسل بسبب الإصابة.. وانتقادات حادة للمنتخب الإسباني واشنطن تؤكد دعمها لوحدة المجلس الرئاسي وإنهاء الانقلاب الحوثي
قدّم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، درع الوزارة لعضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، تقديراً لجهوده في سياق المعركة الوطنية ضد المشروع الإيراني في اليمن وأدواته المتمثل بمليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد الفريق الداعري، أن قوات المقاومة الوطنية شكلت رافدًا قويًا للمعركة الوطنية المقدسة التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وإسقاط خرافة الولاية إلى الأبد.
ونوه وزير الدفاع، بأن ما وصلت إليه قوات المقاومة الوطنية نتيجة لجهود كبيرة ومتواصلة من قِبل مؤسسها وقائدها طارق صالح.