وزير الدفاع يكرم طارق صالح بدرع الوزارة

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قدّم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، درع الوزارة لعضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، تقديراً لجهوده في سياق المعركة الوطنية ضد المشروع الإيراني في اليمن وأدواته المتمثل بمليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد الفريق الداعري، أن قوات المقاومة الوطنية شكلت رافدًا قويًا للمعركة الوطنية المقدسة التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وإسقاط خرافة الولاية إلى الأبد.

ونوه وزير الدفاع، بأن ما وصلت إليه قوات المقاومة الوطنية نتيجة لجهود كبيرة ومتواصلة من قِبل مؤسسها وقائدها طارق صالح.