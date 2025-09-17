وزير الدفاع من الساحل الغربي: قوات العمالقة الأفضل جاهزية ... وسنسحق المشروع الحوثي.. عاجل

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 589

في زيارة ميدانية تحمل العديد من الدلالات العسكرية، وصل وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري إلى الساحل الغربي، حيث تفقد وحدات قوات العمالقة المرابطة في خطوط المواجهة مع مليشيا الحوثي الإرهابية، في إطار متابعة الاستعدادات القتالية لجبهات التصدي للمشروع الإيراني في اليمن.

الداعري أشاد بالجاهزية العالية لقوات العمالقة، وبروحهم القتالية التي صنعت انتصارات حاسمة ضد الحوثيين في أكثر من جبهة، مؤكداً أن هذه القوات تمثل رأس الحربة في معركة استعادة الدولة، وأنها نموذج للقوة والانضباط والعقيدة الوطنية.

وعبر الفريق الداعري، عن فخره واعتزازه بالبطولات والانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات العمالقة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية في أكثر من جبهة.. مؤكداً انها من افضل القوات التي تتمتع بالجاهزية البشرية والفنية والعقيدة القتالية.

وفي كلمة حماسية أمام الضباط والجنود "إننا نخوض معركة شرسة مع مليشيات ارهابية متطرفة تريد العودة ببلادنا عقوداً الى الوراء حيث الجهل والتخلف والعبودية، لكننا سنكون الصخرة التي تحطم أوهامها ومشروعها الكهنوتي مهما قدمنا من تضحيات".

وأضاف "يجب ان نكون جميعاً على قلب رجل واحد لنعيد للبلد حريته ومجده ونفاخر به بين الامم".

وشدد على ضرورة تكثيف التدريب ونقل الخبرات، وتوحيد الجهود نحو هدف واحد: سحق المشروع الحوثي واستعادة سيادة الجمهورية. كما أكد الوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى، والسير على دربهم حتى تحرير كامل التراب الوطني.

الزيارة شهدت عرضًا عسكريًا مهيبًا لوحدات رمزية من ألوية العمالقة، بحضور نائب قائد القوات العميد عبدالرحمن العمري، أظهرت خلاله الوحدات مهارات قتالية متقدمة اكتسبتها في الدورات التدريبية الأخيرة.

زيارة وزير الدفاع إلى الخطوط الأمامية ولقوات العمالقة تُرسل رسالة ضمنية لمليشيات الحوثي بأن القوات المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية جاهزة لأي مواجهة مع مليشيا الحوثي.

رافقه في الزيارة مساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس، ورئيس هيئة الإسناد اللوجيستي، اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد الشاعري، ومستشار وزير الدفاع العميد الركن علي حاتم، ومدير دائرة الأشغال العسكرية العميد الركن فضل غرامة، ومدير دائرة شؤون الأفراد العميد الركن الخضر مزمبر، ومساعد رئيس هيئة العمليات المشتركة العميد الركن محمد مسعد.