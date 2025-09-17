تراجع أسعار الذهب وانخفاضه في المعاملات الفورية

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - رويترز

تراجع الذهب اليوم الأربعاء متأثرا بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني رباح بعد أن لامس المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3681.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس ذروة قياسية بلغت 3702.95 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3718.90 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد “صعود الذهب إلى 3700 دولار كان مدعوما بانخفاض الدولار والرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يشير إلى احتمال تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة قبل نهاية العام”.