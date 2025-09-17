الأحد بعد القادم يوم إجازة رسمية

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 239

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الأحد بعد القادم الموافق 28 سبتمبر، إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، وذلك بدلاً عن الجمعة الذي يصادف يوم الإجازة الأسبوعية، مع يوم السبت.