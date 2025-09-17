تراجع أسعار الذهب وانخفاضه في المعاملات الفورية الأحد بعد القادم يوم إجازة رسمية برشلونة يفقد يامال أمام نيوكاسل بسبب الإصابة.. وانتقادات حادة للمنتخب الإسباني واشنطن تؤكد دعمها لوحدة المجلس الرئاسي وإنهاء الانقلاب الحوثي الرئيس العليمي يثني على مواقف أمريكا وجوانب الشراكة في مكافحة الإرهاب وحظر الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الحوثيين مهرجان جماهيري في مأرب يجدد العهد للجمهورية ويستنهض الصف الوطني... إصلاحيو إب يحتفون بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب لماذا حذرت البحرية البريطانية السفن التجارية من مخاطر عالية جنوب البحر الأحمر؟ درجات الحرارة والطقس المتوقع في اليمن خلال الساعات القادمة كم حصلت قوات خفر السواحل اليمنية من دعم مالي في المؤتمر الدولي الخاص بالأمن البحري اليمني؟ مأرب.. نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة آلاف النازحين بسبب المنخفض الجوي
أعلنت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الأحد بعد القادم الموافق 28 سبتمبر، إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، وذلك بدلاً عن الجمعة الذي يصادف يوم الإجازة الأسبوعية، مع يوم السبت.