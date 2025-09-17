تراجع أسعار الذهب وانخفاضه في المعاملات الفورية الأحد بعد القادم يوم إجازة رسمية برشلونة يفقد يامال أمام نيوكاسل بسبب الإصابة.. وانتقادات حادة للمنتخب الإسباني واشنطن تؤكد دعمها لوحدة المجلس الرئاسي وإنهاء الانقلاب الحوثي الرئيس العليمي يثني على مواقف أمريكا وجوانب الشراكة في مكافحة الإرهاب وحظر الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الحوثيين مهرجان جماهيري في مأرب يجدد العهد للجمهورية ويستنهض الصف الوطني... إصلاحيو إب يحتفون بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب لماذا حذرت البحرية البريطانية السفن التجارية من مخاطر عالية جنوب البحر الأحمر؟ درجات الحرارة والطقس المتوقع في اليمن خلال الساعات القادمة كم حصلت قوات خفر السواحل اليمنية من دعم مالي في المؤتمر الدولي الخاص بالأمن البحري اليمني؟ مأرب.. نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة آلاف النازحين بسبب المنخفض الجوي
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، غياب مهاجمه الشاب لامين يامال عن مواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد، غدًا الخميس، في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا على ملعب "سانت جيمس بارك"، بسبب إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها أثناء مشاركته الأخيرة مع المنتخب الإسباني.
وانتقد مدرب برشلونة، هانز فليك، الجهاز الفني لـ"لاروخا" محمّلًا إياه مسؤولية تفاقم إصابة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، الذي تألق مطلع الموسم بتسجيل هدفين وصناعة تمريرتين حاسمتين في الدوري الإسباني.
وأوضح النادي أن غياب يامال يتزامن مع غياب كل من أليخاندرو بالدي وغابي، إضافة إلى الحارس مارك-أندريه تير شتيغن الغائب منذ فترة طويلة، بينما تلقى الفريق دفعة قوية بعودة الهولندي فرينكي دي يونغ إلى القائمة.
ويبحث برشلونة عن بداية قوية في البطولة القارية بعد خروجه من نصف النهائي الموسم الماضي، فيما يعود نيوكاسل إلى أجواء دوري الأبطال بعد غياب عن نسخة الموسم الماضي.