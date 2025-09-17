برشلونة يفقد يامال أمام نيوكاسل بسبب الإصابة.. وانتقادات حادة للمنتخب الإسباني

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، غياب مهاجمه الشاب لامين يامال عن مواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد، غدًا الخميس، في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا على ملعب "سانت جيمس بارك"، بسبب إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها أثناء مشاركته الأخيرة مع المنتخب الإسباني.

وانتقد مدرب برشلونة، هانز فليك، الجهاز الفني لـ"لاروخا" محمّلًا إياه مسؤولية تفاقم إصابة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، الذي تألق مطلع الموسم بتسجيل هدفين وصناعة تمريرتين حاسمتين في الدوري الإسباني.

وأوضح النادي أن غياب يامال يتزامن مع غياب كل من أليخاندرو بالدي وغابي، إضافة إلى الحارس مارك-أندريه تير شتيغن الغائب منذ فترة طويلة، بينما تلقى الفريق دفعة قوية بعودة الهولندي فرينكي دي يونغ إلى القائمة.

ويبحث برشلونة عن بداية قوية في البطولة القارية بعد خروجه من نصف النهائي الموسم الماضي، فيما يعود نيوكاسل إلى أجواء دوري الأبطال بعد غياب عن نسخة الموسم الماضي.