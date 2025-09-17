واشنطن تؤكد دعمها لوحدة المجلس الرئاسي وإنهاء الانقلاب الحوثي

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

جددت الولايات المتحدة، عبر القائم بأعمال سفارتها لدى اليمن جوناثان بيتشا، التزامها الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ومساندة جهوده لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

وخلال لقاء جمع بيتشا بالرئيس العليمي في عدن، الأربعاء، أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن ستواصل الوقوف إلى جانب اليمن، سواء في دعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية أو في المسار الدولي الرامي إلى إحلال السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات المدعومة من إيران.

الرئيس العليمي من جانبه أشاد بالموقف الأمريكي، خصوصاً في ملف مكافحة الإرهاب، وتطبيق قرارات حظر تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتجفيف مصادر تمويلهم وردع تهديداتهم للأمن الإقليمي والدولي.

اللقاء عكس، بحسب مراقبين، إصراراً أمريكياً متزايداً على تعزيز الشراكة مع اليمن، ودعم مجلس القيادة كخيار وحيد لحماية وحدة البلاد واستعادة مؤسساتها.