الرئيس العليمي يثني على مواقف أمريكا وجوانب الشراكة في مكافحة الإرهاب وحظر الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الحوثيين

أثنى الرئيس اليمني رشاد العليمي على مواقف الولايات المتحدة الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتطلعات الشعب اليمني في انهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.

واستقبل، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، في مقر إقامته بالرياض، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن جوناثان بيتشا.

جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وافاق تعزيزها، وتطويرها، اضافة الى مناقشة مستجدات الاوضاع المحلية على كافة الاصعدة، والدعم الدولي المطلوب لجهود الاصلاحات الشاملة، فضلا عن التنسيق والشراكة القائمة في مختلف المجالات.

ووفق وكالة سبأ، نوه الرئيس بجوانب التعاون والشراكة القائمة مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، والدور الامريكي الفاعل في دعم الية الامم المتحدة للتفتيش، وتنفيذ قرار حظر الاسلحة الايرانية المهربة الى المليشيات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويلها وانشطتها الارهابية، وردع تهديداتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة.

بدوره جدد القائم بأعمال السفارة الامريكية التزام الولايات المتحدة القوي بدعم مجلس القيادة الرئاسي ووحدته، ومواصلة جهوده المقدرة مع المجتمع الدولي من اجل تحقيق السلام في اليمن وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي.