تراجع أسعار الذهب وانخفاضه في المعاملات الفورية الأحد بعد القادم يوم إجازة رسمية برشلونة يفقد يامال أمام نيوكاسل بسبب الإصابة.. وانتقادات حادة للمنتخب الإسباني واشنطن تؤكد دعمها لوحدة المجلس الرئاسي وإنهاء الانقلاب الحوثي الرئيس العليمي يثني على مواقف أمريكا وجوانب الشراكة في مكافحة الإرهاب وحظر الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الحوثيين مهرجان جماهيري في مأرب يجدد العهد للجمهورية ويستنهض الصف الوطني... إصلاحيو إب يحتفون بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب لماذا حذرت البحرية البريطانية السفن التجارية من مخاطر عالية جنوب البحر الأحمر؟ درجات الحرارة والطقس المتوقع في اليمن خلال الساعات القادمة كم حصلت قوات خفر السواحل اليمنية من دعم مالي في المؤتمر الدولي الخاص بالأمن البحري اليمني؟ مأرب.. نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة آلاف النازحين بسبب المنخفض الجوي
أثنى الرئيس اليمني رشاد العليمي على مواقف الولايات المتحدة الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتطلعات الشعب اليمني في انهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.
واستقبل، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، في مقر إقامته بالرياض، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن جوناثان بيتشا.
جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وافاق تعزيزها، وتطويرها، اضافة الى مناقشة مستجدات الاوضاع المحلية على كافة الاصعدة، والدعم الدولي المطلوب لجهود الاصلاحات الشاملة، فضلا عن التنسيق والشراكة القائمة في مختلف المجالات.
ووفق وكالة سبأ، نوه الرئيس بجوانب التعاون والشراكة القائمة مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، والدور الامريكي الفاعل في دعم الية الامم المتحدة للتفتيش، وتنفيذ قرار حظر الاسلحة الايرانية المهربة الى المليشيات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويلها وانشطتها الارهابية، وردع تهديداتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة.
بدوره جدد القائم بأعمال السفارة الامريكية التزام الولايات المتحدة القوي بدعم مجلس القيادة الرئاسي ووحدته، ومواصلة جهوده المقدرة مع المجتمع الدولي من اجل تحقيق السلام في اليمن وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي.