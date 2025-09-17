مهرجان جماهيري في مأرب يجدد العهد للجمهورية ويستنهض الصف الوطني... إصلاحيو إب يحتفون بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

في أجواء احتفالية وطنية، نظم المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب، اليوم، مهرجاناً خطابياً وفنياً في مدينة مأرب، إحياءً للذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب، وسط حضور سياسي واجتماعي واسع من وكلاء المحافظات والوزارات، وقيادات حزبية، وجماهير غفيرة من أنصار الإصلاح ومحبيه.

وخلال الفعالية، أكد الشيخ عمر الكامل، وكيل محافظة إب، أن الإصلاح منذ انطلاقته شكّل ركيزة وطنية حافظت على مكتسبات الدولة، مشيراً إلى أن تاريخه الممتد لثلاثة عقود ونصف جعله مكوناً راسخاً في معركة اليمنيين من أجل الحرية والجمهورية.

من جانبه، شدد عدنان العديني، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالأمانة العامة، على أن الإصلاح ظل وفياً للقضايا الوطنية، وقدم تضحيات جسيمة في مواجهة مليشيا الحوثي، داعياً الشباب إلى التمسك بنهج الحزب الوسطي والوطني.

أما عبد القادر سعيد، رئيس الدائرة السياسية بإصلاح إب، فقد اعتبر المناسبة محطة لتجديد العهد بمبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر، مؤكداً وفاء الحزب لتضحيات مؤسسيه وشهدائه، وموجهاً التهاني لأعضاء الإصلاح في عموم اليمن.

كما دعا سعيد إلى توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة، مطالباً القيادة الرئاسية والحكومة بالاهتمام بالجيش الوطني وأسر الشهداء والجرحى، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، مجدداً موقف الإصلاح الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورافضاً استغلالها من قبل المليشيات الإيرانية.

وفي كلمة دائرة المرأة، شددت مخلص هزاع على دور المرأة اليمنية في الصمود والتربية والنضال، مؤكدة استمرار حضورها الفاعل في حماية الحريات العامة، ومشيدة بصمود المرأة الإصلاحية في وجه الانتهاكات الحوثية.

وتخلل المهرجان فقرات فنية وإنشادية وقصائد شعرية ورقصات فلكلورية، جسدت نضالات الشعب اليمني ضد مشاريع الإمامة والاستعمار، وقدّمت لوحات وطنية تعبّر عن تضحيات أبناء إب في الدفاع عن الجمهورية.

وشهدت الفعالية حضور عدد من وكلاء الوزارات والمحافظات، بينهم عبدالرحمن النهاري، والشيخ أحمد صلح، والدكتور صالح جمالة، والأستاذ محمد العسل، إلى جانب قيادات حزبية واجتماعية وجماهيرية كبيرة.