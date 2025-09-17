لماذا حذرت البحرية البريطانية السفن التجارية من مخاطر عالية جنوب البحر الأحمر؟

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

حذّرت البحرية البريطانية، السفن التجارية من "مخاطر عالية" قد تواجهها أثناء زيارتها للموانئ الواقعة في جنوب البحر الأحمر، وذلك رغم تراجع مستوى التهديدات المعلنة في منطقة الخليج.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) في بيان إن "هناك تهديداً كبيراً من الأضرار الجانبية التي قد تطال السفن المتجهة إلى موانئ جنوب البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن بعض تلك الموانئ كانت قد تعرضت لهجمات في فترات سابقة.

وأضاف البيان أن على السفن "ممارسة أقصى درجات الحذر في محيط الموانئ التي استهدفت من قبل"، وأن تقيّم بعناية مدى جدوى استمرار عملياتها وملاحتها في هذه المناطق.

وجاء هذا التحذير وسط تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، لا سيما قرب سواحل محافظة الحديدة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون وتشهد نشاطاً بحرياً متزايداً، مع شن إسرائيل أمس ضربات على ميناء المدينة الواقعة غرب اليمن، ما يثير مخاوف من انعكاسات خطيرة على حركة التجارة العالمية عبر واحد من أهم الممرات المائية.