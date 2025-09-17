لماذا حذرت البحرية البريطانية السفن التجارية من مخاطر عالية جنوب البحر الأحمر؟ درجات الحرارة والطقس المتوقع في اليمن خلال الساعات القادمة كم حصلت قوات خفر السواحل اليمنية من دعم مالي في المؤتمر الدولي الخاص بالأمن البحري اليمني؟ مأرب.. نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة آلاف النازحين بسبب المنخفض الجوي عيدروس فجر الخلاف.. انكشاف الإنقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي بتصريحات مفاجئة للمحرمي والبحسني تناول الثوم مع العسل- يحميان جسدك من هذه الأمراض في أقل من شهر- طبيب يكشف طريقة لعلاج مرض الكبد الدهني برفقة المسيّرات.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته مع توسيع الهجوم البري على مدينة غزة في ظهوره التاريخي الثاني… ترمب يدخل قلعة وندسور وسط حفاوة ملكية وصفقات بمليارات الدولارات وأزمات تلاحق
حذّرت البحرية البريطانية، السفن التجارية من "مخاطر عالية" قد تواجهها أثناء زيارتها للموانئ الواقعة في جنوب البحر الأحمر، وذلك رغم تراجع مستوى التهديدات المعلنة في منطقة الخليج.
وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) في بيان إن "هناك تهديداً كبيراً من الأضرار الجانبية التي قد تطال السفن المتجهة إلى موانئ جنوب البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن بعض تلك الموانئ كانت قد تعرضت لهجمات في فترات سابقة.
وأضاف البيان أن على السفن "ممارسة أقصى درجات الحذر في محيط الموانئ التي استهدفت من قبل"، وأن تقيّم بعناية مدى جدوى استمرار عملياتها وملاحتها في هذه المناطق.
وجاء هذا التحذير وسط تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، لا سيما قرب سواحل محافظة الحديدة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون وتشهد نشاطاً بحرياً متزايداً، مع شن إسرائيل أمس ضربات على ميناء المدينة الواقعة غرب اليمن، ما يثير مخاوف من انعكاسات خطيرة على حركة التجارة العالمية عبر واحد من أهم الممرات المائية.