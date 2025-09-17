درجات الحرارة والطقس المتوقع في اليمن خلال الساعات القادمة

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالاً حتى محافظات تعز، لحج والضالع، وتمتد شرقاً حتى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، وحار إلى شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للرمال والأتربة.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، رطب وحار إلى حار جداً، بينما يعتدل أثناء الليل والصباح الباكر بشكل عام، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من محافظة المهرة، وأمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من المدن الساحلية الشرقية والجنوبية والغربية المحاذية للبحر الأحمر، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط نهاراً، بينما تكون الرياح نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأربعاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 35 / 28 - المكلا 34 / 27 - الحديدة 35 / 29 - سقطرى 33 / 24 - المخا 34 / 27 - الغيضة 31 / 25 - زنجبار 34 / 27 - لحج 39 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 38 / 25 - مأرب 35 / 23 - عتق 34 / 24 - بيحان 34 / 21 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 25 / 15 - تعز 30 / 18 - ذمار 26 / 13 - الضالع 29 / 20 - إب 26 / 14 - البيضاء 28 / 14 .

وجدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول والوديان، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها، ومن الانزلاقات الصخرية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها، كما جدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات طويلة .. مهيباً بالأخوة المواطنين في المناطق الساحلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الرطبة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأربعاء، استمرار حالة البحر في سواحل شبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا استمرار حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي بحر العرب مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وجدد المركز، تحذيره لربابنة السفن والصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى ومياهنا الإقليمية في بحر العرب من اضطراب البحر وارتفاع الموج، وكذا للأخوة المواطنين في سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن ولحج من التيارات الساحبة.