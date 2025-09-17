كم حصلت قوات خفر السواحل اليمنية من دعم مالي في المؤتمر الدولي الخاص بالأمن البحري اليمني؟

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

أعلنت كلا من السعودية وبريطانيا والإتحاد الأوروبي تقديم أكثر من 10 مليون دولار لدعم قوات خفر السواحل اليمنية.

جاء ذلك في المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أكثر من 40 دولة.

وأعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تقديم السعودية 4 ملايين دولار، دعمًا لخفر السواحل اليمنية.

كما أعلنت سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبده شريف تقديم المملكة المتحدة مساهمة بقيمة 4 ملايين دولار، لدعم خفر السواحل اليمنية.

بدوره أعلن الإتحاد الأوروبي، تقديم أكثر من مليوني يورو لدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتمكينها من القيام بدورها في تأمين الحدود البحرية للبلاد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد المشاركون في المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني، على ضرورة ان تكون المياه والسواحل اليمنية أكثر امناً بشكل ملموس، عقب إطلاق شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري والأمن.

المؤتمر الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، امس الثلاثاء، ونظم بالشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، بحضور أكثر من ٤٠ دولة، أُعلن خلاله عن تعهدات مالية واسعة لدعم خفر السواحل اليمني من خلال التدريب المتخصص، وتوفير المعدات، وبناء القدرات المؤسسية.

و أوضح البيان الصادر في ختام المؤتمر، انه سيتم إنشاء أمانة خاصة تدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الجهود الدولية، وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة، وسيحصل خفر السواحل اليمني المشهود له بالمهنية والقيادة الفاعلة والشاملة على دعم موجه يمكنه من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بشكل اكثر كفاءة ما سيحسن الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، إلى جانب وأحد من اهم الممرات المائية في العالم.