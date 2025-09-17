لماذا حذرت البحرية البريطانية السفن التجارية من مخاطر عالية جنوب البحر الأحمر؟ درجات الحرارة والطقس المتوقع في اليمن خلال الساعات القادمة كم حصلت قوات خفر السواحل اليمنية من دعم مالي في المؤتمر الدولي الخاص بالأمن البحري اليمني؟ مأرب.. نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة آلاف النازحين بسبب المنخفض الجوي عيدروس فجر الخلاف.. انكشاف الإنقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي بتصريحات مفاجئة للمحرمي والبحسني تناول الثوم مع العسل- يحميان جسدك من هذه الأمراض في أقل من شهر- طبيب يكشف طريقة لعلاج مرض الكبد الدهني برفقة المسيّرات.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته مع توسيع الهجوم البري على مدينة غزة في ظهوره التاريخي الثاني… ترمب يدخل قلعة وندسور وسط حفاوة ملكية وصفقات بمليارات الدولارات وأزمات تلاحق
أعلنت كلا من السعودية وبريطانيا والإتحاد الأوروبي تقديم أكثر من 10 مليون دولار لدعم قوات خفر السواحل اليمنية.
جاء ذلك في المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أكثر من 40 دولة.
وأعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تقديم السعودية 4 ملايين دولار، دعمًا لخفر السواحل اليمنية.
كما أعلنت سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبده شريف تقديم المملكة المتحدة مساهمة بقيمة 4 ملايين دولار، لدعم خفر السواحل اليمنية.
بدوره أعلن الإتحاد الأوروبي، تقديم أكثر من مليوني يورو لدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتمكينها من القيام بدورها في تأمين الحدود البحرية للبلاد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأكد المشاركون في المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني، على ضرورة ان تكون المياه والسواحل اليمنية أكثر امناً بشكل ملموس، عقب إطلاق شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري والأمن.
المؤتمر الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، امس الثلاثاء، ونظم بالشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، بحضور أكثر من ٤٠ دولة، أُعلن خلاله عن تعهدات مالية واسعة لدعم خفر السواحل اليمني من خلال التدريب المتخصص، وتوفير المعدات، وبناء القدرات المؤسسية.
و أوضح البيان الصادر في ختام المؤتمر، انه سيتم إنشاء أمانة خاصة تدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الجهود الدولية، وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة، وسيحصل خفر السواحل اليمني المشهود له بالمهنية والقيادة الفاعلة والشاملة على دعم موجه يمكنه من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بشكل اكثر كفاءة ما سيحسن الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، إلى جانب وأحد من اهم الممرات المائية في العالم.