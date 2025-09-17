آخر الاخبار

مأرب.. نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة آلاف النازحين بسبب المنخفض الجوي

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً
أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد، نداء استغاثة عاجل بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة مناطق واسعة من المحافظة، مهددة آلاف الأسر في المخيمات الواقعة في المناطق الصحراوية.

وقالت الوحدة في بيان مساء الثلاثاء، إن مخيمات جو النسيم والشركة والروضة تعرضت بالفعل لأضرار أولية جراء السيول، فيما تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار خلال اليومين المقبلين، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية.

ووفقاً للبيان، يعيش معظم النازحين في مناطق مفتوحة تفتقر للبنية التحتية ووسائل الحماية، بينما تضرر أكثر من 4700 مأوى منذ مطلع الشهر الجاري بينها 678 مأوى دمر كلياً، وهو ما يترك آلاف الأسر بلا مأوى فعلي ويعرض حياتهم لخطر الانهيارات والفيضانات.

وطالبت الوحدة السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بسرعة التدخل لتوفير مواد الإيواء العاجلة ومضخات تصريف مياه الأمطار والدعم اللوجستي، محذرة من أن أي تأخير قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة في واحدة من أكثر المناطق ازدحاماً بالنازحين في البلاد.

