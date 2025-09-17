تناول الثوم مع العسل- يحميان جسدك من هذه الأمراض

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 173

تناول الثوم مع العسل من العادات الغذائية الصحية للجسم، لتعدد الفوائد الوقائية التي يحصل عليها الإنسان عند الجمع بينهما.إعلان يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الفوائد الوقائية للثوم مع العسل، وفقًا لموقع "NDTV".

ما هي الفوائد الوقائية للعسل مع الثوم؟

1- الوقاية من البرد والإنفلونزايقل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا عند تناول الثوم مع العسل، لأن الجهاز المناعي يصبح أكثر قدرة على التصدي للعدوى عند المزج بينهما، نظرًا للخصائص المضادة للميكروبات التي يتمتع بها الاثنان.

2- الوقاية من أمراض القلبيصبح القلب أقل عرضة للإصابة بالأمراض عند الجمع بين الثوم والعسل، لأنهما يساعدان على خفض الكوليسترول الضار ومنع تراكمه في الشرايين، بالإضافة إلى دورهما الفعال في ضبط ضغط الدم.

3- الوقاية من الإمساكيساهم الثوم في تحفيز الإنزيمات الهضمية. بينما عسل النحل يعزز البكتيريا النافعة في الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

وعند تناول العسل والثوم معًا قبل الوجبات، تتحسن عملية الهضم وتقل آلام المعدة.قد يهمك أيضًا: العلاج بالثوم- أمراض قد يساعدك على الشفاء منها

4- الوقاية من السمنةيوفر الثوم مع العسل حماية كبيرة ضد الإصابة بالسمنة، لأنهما يساعدان على التحكم في الوزن عن طريق تعزيز عملية الأيض بالجسم، خاصةً عند تناولهما مع ماء الليمون الدافئ على الريق.

هل هناك فوائد أخرى للثوم مع العسل؟

بخلاف الفوائد الوقائية السابقة، يساعد الثوم مع العسل على:

-علاج حب الشباب.

-طرد البلغم.

-تهدئة السهال.

-تخفيف التهاب الحلق.

-زيادة طاقة الجسم.

-تحسين حساسية الإنسولين وضبط سكر الدم.-تقليل آلام المفاصل