في أقل من شهر- طبيب يكشف طريقة لعلاج مرض الكبد الدهني

إذا كنت ترغب في علاج مرض الكبد الدهني في أقل من شهر، هناك إجراءات يجب الالتزام بها، وفقًا لموقع "Times of india"، نقلًا عن الدكتور سودهانشو راي، طبيب التمثي الغذائي.وأكد راي أن مرض الكبد الدهني يمكن علاجه في غضون 28 يومًا، إذا حرص المريض على اتباع الإرشادات التالية:

1- تجنب السكريات

يجب أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى الكبد الدهني خاليًا من الأطعمة والمشروبات السكرية، لأن السكريات، خاصةً الفركتوز، يحولها الكبد إلى دهون، مما يعرضه للإجهاد والالتهاب.

علاوة على ذلك، تؤدي السكريات إلى زيادة مقاومة الإنسولين بالجسم، وهي من العوامل التي تزيد من تراكم الدهون في الكبد.وفي دراسة أجريت عام 2022 لمدة 12 أسبوعًا على بالغين مصابين بمرض الكبد الدهني، وجد الباحثون أن تقليل السكريات في النظام الغذائي اليومي ساهم في خفض إنزيمات الكبد والدهون الثلاثية وسكر الدم، بالإضافة إلى تحسن حساسية الإنسولين بالجسم.

2- شرب ماء الليمون الدافئ صباحًايلعب ماء الليمون الدافئ دورًا كبيرًا في علاج مرض الكبد الدهني، بفضل محتواه العالي من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وهما من العناصر الغذائية التي تحمي الكبد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي والتلف وتعزز وظائفه الحيوية.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ماء الليمون الدافئ، يُنصح بتناوله في الصباح الباكر.

3- تناول الكركم مع الفلفل الأسودتنخفض دهون الكبد بشكل ملحوظ عند تناول الكركم، نظرًا لمحتواه العالي من مادة الكركمين، التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

وعند إضافة الفلفل الأسود إلى الكركم، يحقق مريض الكبد الدهني استفادة علاجية أكبر، لاحتوائه على مركب البيبيرين، الذي يحسن امتصاص الجسم لمادة الكركمين.

4- اختيار البروتين الخالي الدهونتناول البروتين الخالي من الدسم من شأنه أن يساهم في تقليل دهون الكبد ودعم تجديد خلاياه وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم.

ومن أبرز البروتينات الخالية من الدهون:

-الدجاج منزوع الجلد.

-الأسماك.

-البقوليات.

-البيض.

-التوفو.

وكشفت دراسة أجريت العام الجاري، أن دهون الكبد تنخفض بنسبة 50% عند اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، بالإضافة إلى تحسن حساسية الإنسولين.

5- تناول شاي الهندباءتشهد دهون الكبد انخفاضًا كبيرًا عند تناول شاي الهندباء مرتين على الأقل يوميًا، لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومركبات نشطة بيولوجيا، تساعدان على حماية الكبد وتنقيته من السموم.

وأثبتت الأبحاث أن مستخلص الهندباء يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات والدهون المتراكمة في الكبد.

6- تناول الخضراوات الصليبيةتقل دهون الكبد عند تناول الخضراوات الصليبية يوميًا، لاحتوائها على مركبات نشطة بيولوجيًا، تساهم في تحسين وظائف الكبد وحمايته من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، مثل الإندولات والجلوكوسينولات والسلفورافان، نقلًا عن دراسة أجريت عام 2016.ومن أبرز الخضراوات الصلبية:-البروكلي.-الكرنب.-القرنبيط.

7- تناول الكينواالكينوا أكثر أمانًا على مرضى الكبد الدهني من الحبوب المكررة، لاحتوائها على القليل من الكربوهيدرات، وغناها بالبروتين.

وعندما ألزم الباحثون بعض المصابين بمرض الكبد الدهني باستبدال الحبوب المكررة بالكينوا في وجبة الغداء لمدة 12 أسبوعًا خلال دراسة أجريت العام الحالي، لاحظوا انخفاضًا في دهون الكبد ومقاومة الإنسولين والكوليسترول الضار بالدم.

8- النوم الجيدعند النوم لمدة 8 ساعات على الأقل يوميًا، يصبح الكبد أكثر قدرة على تخليص نفسه من السموم وإصلاح خلاياه.كما يساعد النوم الجيد على تنظيم الساعة البيولوجية بالجسم، وهو أمر في غاية الأهمية للسيطرة على عملية أيض الكبد وحمايته من الإجهاد التأكسدي والالتهابات وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم.في المقابل، أظهرت دراسة أجريت عام 2021، أن النوم أقل من 5 - 6 ساعات يوميًا يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وتليف الكبد