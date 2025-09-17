الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته مع توسيع الهجوم البري على مدينة غزة

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قتل 17 فلسطينياً، بينهم 7 في مدينة غزة، وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الأربعاء، مع توسيع الجيش الإسرائيلي هجومه البري في المدينة وتكثيف غاراته على القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية القول، إن هناك ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة قتلوا في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت «وفا»: «كما استشهد مواطن وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة».

وقالت: «وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي»

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إقامة «مسار انتقال مؤقت» لخروج سكان مدينة غزة منها، غداة توسيع هجومه البري، وتكثيف القصف على كبرى مدن القطاع.

ونشر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، بياناً جاء فيه: «من أجل تسهيل الانتقال جنوباً، يجري (فتح) مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين»، مشيراً إلى أنه سيتاح الانتقال عبره «لمدة 48 ساعة»، بدءاً من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الجمعة.

وفقاً لتقديرات حديثة للجيش الإسرائيلي، غادر نحو 400 ألف فلسطيني مدينة غزة إلى مناطق أخرى من القطاع، في حين قُدِّر عدد الفلسطينيين المقيمين في مدينة غزة بنحو مليون نسمة قبل أن يبدأ جيش الدفاع الإسرائيلي الاستعداد لهجوم واسع النطاق ضد «حماس» في المنطقة، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقبل الهجوم، أمر جيش الدفاع الإسرائيلي الفلسطينيين في جميع مناطق مدينة غزة بالإخلاء الفوري إلى منطقة إنسانية خصصتها إسرائيل جنوب القطاع.

وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت وتيرة عمليات الإجلاء إلى عشرات الآلاف يومياً، وفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت مصادر طبية بقطاع غزة مقتل 108 أشخاص جراء غارات جوية إسرائيلية، منذ فجر أمس الثلاثاء. وأفادت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)» بأن مِن بين القتلى 93 شخصاً في شمال القطاع، و9 في وسطه، و6 في جنوبه، على أثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل ومباني سكنية.

ووفقاً لـ«وفا»، يستمر القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 64 ألف شخص، وإصابة نحو 165 ألفاً، بينهم كثير من الأطفال والنساء