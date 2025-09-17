في ظهوره التاريخي الثاني… ترمب يدخل قلعة وندسور وسط حفاوة ملكية وصفقات بمليارات الدولارات وأزمات تلاحق

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

وسط مراسم ملكية مبهرة وتحركات دبلوماسية مشحونة، وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بريطانيا في زيارة دولة غير مسبوقة لرئيس أميركي للمرة الثانية، حاملاً معه أجندة مشتعلة تشمل قضايا عالمية واستثمارات ضخمة، في وقت يسعى فيه زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر لتثبيت موقعه السياسي وسط أزمات متلاحقة داخل حكومته.

استقبل الملك تشارلز الرئيس ترمب في قلعة وندسور، اليوم الأربعاء، خلال يوم حافل بالعروض الملكية، يشمل تحية مدفعية ومأدبة فاخرة وجولة بالعربة الرسمية، في استعراض ناعم للقوة البريطانية يأمل ستارمر أن يغطي على تراجع شعبيته.

الزيارة تأتي في وقت حساس للطرفين: ترمب يهرب من شبح اغتيال حليفه السياسي تشارلي كيرك، وستارمر يحاول صرف الأنظار عن إقالة نائبته وسفيره لدى واشنطن بسبب علاقات مشبوهة بإبستين، وسط صعود صاروخي لحزب "ريفورم" بقيادة فاراج في استطلاعات الرأي.

على طاولة النقاش بين ترمب وستارمر في قصر تشيكرز غداً: ملفات التجارة، خفض الرسوم على المعادن، الحرب الروسية، وأزمة غزة. كما ستُعلن صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، بمشاركة أسماء كبرى مثل "مايكروسوفت"، "غوغل"، و"إنفيديا".

وفي خلفية الاحتفالات، تتحرك شركات الأدوية الأميركية تحت ضغط من البيت الأبيض، مع إعلان "GSK" البريطانية ضخ 30 مليار دولار في السوق الأميركية.

كما أُعلن عن تشكيل "فريق عمل عبر الأطلسي" لتعزيز التحالف المالي بين لندن وواشنطن. الرسالة الأهم؟ بريطانيا تفتح ذراعيها لترمب... لكنها تمشي فوق حقل ألغام.