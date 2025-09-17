الجيش الإسرائيلي يشنّ هجوماً واسعاً على ميناء الحديدة ..تفاصيل

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -متابعات

بدأ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجوماً على ميناء الحديدة في غرب اليمن الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

وتحدّث إعلام الجماعة عن 12 غارة على أرصفة الميناء.

وقال التلفزيون نقلا عن المتحدث العسكري باسم الجماعة إن «دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء لطائرات العدو الإسرائيلي التي تشن عدوانا على بلدنا».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، من جهته، استهداف «بنى عسكرية» للحوثيين في الميناء، متهما المتمردين المدعومين من إيران باستخدام «الميناء لنقل وسائل قتالية... لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها».

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه قبل ساعات من ذلك «إنذاراً عاجلاً» لإخلاء الميناء، متوعدا بقصفه «في الساعات القريبة».

وقال إنه «سيهاجم في الساعات القريبة» منطقة الميناء، واضعاً ذلك في ضوء «الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي».

ودعا «كافة الموجودين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة «إكس» :«من أجل سلامتكم، ندعو كافة الموجودين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى اخلاء المكان بشكل فوري كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر