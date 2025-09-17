أكثر من 20 وكالة إغاثة تدعو زعماء العالم للتدخل بغزة الجيش الإسرائيلي يشنّ هجوماً واسعاً على ميناء الحديدة ..تفاصيل نقل مقر منسق الأمم المتحدة في اليمن من صنعاء إلى عدن ابرام اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل ..تفاصيل الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف اول دولة عربية بعد قمة قطر اللواء سلطان العرادة يبلغ الأمم المتحدة التمسك بالمرجعيات الثلاث ويؤكد لا معنى للسلام دون معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية تصفيات كأس العالم تتحول إلى دعم إنساني.. النرويج تساعد غزة عبر مباراة إسرائيل سيواني خارج الحسابات: جلادباخ يغيّر المدرب بعد عشر مباريات بلا فوز أزمات الإصابات تضرب أتليتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في الأبطال كاتزبرغ يحلّق بالمطرقة: الكندي يحطم الرقم العالمي ويكتب التاريخ في بطولة العالم
بدأ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجوماً على ميناء الحديدة في غرب اليمن الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وتحدّث إعلام الجماعة عن 12 غارة على أرصفة الميناء.
وقال التلفزيون نقلا عن المتحدث العسكري باسم الجماعة إن «دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء لطائرات العدو الإسرائيلي التي تشن عدوانا على بلدنا».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، من جهته، استهداف «بنى عسكرية» للحوثيين في الميناء، متهما المتمردين المدعومين من إيران باستخدام «الميناء لنقل وسائل قتالية... لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها».
وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه قبل ساعات من ذلك «إنذاراً عاجلاً» لإخلاء الميناء، متوعدا بقصفه «في الساعات القريبة».
وقال إنه «سيهاجم في الساعات القريبة» منطقة الميناء، واضعاً ذلك في ضوء «الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي».
ودعا «كافة الموجودين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة «إكس» :«من أجل سلامتكم، ندعو كافة الموجودين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى اخلاء المكان بشكل فوري كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر